https://ria.ru/20241217/kirillov-1989740895.html

Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова

Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова

В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:07

2024-12-17T17:07

2024-12-17T17:07

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игорь кириллов

игорь коротченко

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. В Киеве накануне заочно предъявили обвинения генералу. "В разведобеспечении теракта против Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве", - сказал Коротченко. Эксперт подчеркнул, что за этим "изощренно спланированным и осуществленным терактом" стоит одна из украинских спецслужб - либо СБУ, либо главное управление разведки министерства обороны Украины. "Очевидно, что теракту предшествовала подготовка, связанная с установлением наружного наблюдения за Кирилловым, установлением места его жительства, режима безопасности и охраны этого российского военачальника, выбором и камуфляжем взрывного устройства, а также на финальном этапе - визуальным контактом человека, который дистанционно взорвал устройство", - сказал Коротченко. По мнению эксперта, преступники, скорее всего, действовали в составе боевой группы, которая имела документы прикрытия и соответствующую "легенду". Он предположил, что те, кто планировал и осуществлял теракт, были либо кадровыми сотрудниками, либо завербованными агентами СБУ или ГУР. "Киев показал свой звериный террористический оскал. Это вызов российскому государству в целом, и оно должно ответить на это всем имеющимся инструментарием возмездия в отношении лидеров киевского режима, которые с точки зрения российского права являются международными террористами", - заключил собеседник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637805.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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великобритания, москва, россия, игорь кириллов, игорь коротченко, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины