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Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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17:07 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989740895.html
Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова
Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова
В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:07
2024-12-17T17:07
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россия
игорь кириллов
игорь коротченко
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. В Киеве накануне заочно предъявили обвинения генералу. "В разведобеспечении теракта против Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве", - сказал Коротченко. Эксперт подчеркнул, что за этим "изощренно спланированным и осуществленным терактом" стоит одна из украинских спецслужб - либо СБУ, либо главное управление разведки министерства обороны Украины. "Очевидно, что теракту предшествовала подготовка, связанная с установлением наружного наблюдения за Кирилловым, установлением места его жительства, режима безопасности и охраны этого российского военачальника, выбором и камуфляжем взрывного устройства, а также на финальном этапе - визуальным контактом человека, который дистанционно взорвал устройство", - сказал Коротченко. По мнению эксперта, преступники, скорее всего, действовали в составе боевой группы, которая имела документы прикрытия и соответствующую "легенду". Он предположил, что те, кто планировал и осуществлял теракт, были либо кадровыми сотрудниками, либо завербованными агентами СБУ или ГУР. "Киев показал свой звериный террористический оскал. Это вызов российскому государству в целом, и оно должно ответить на это всем имеющимся инструментарием возмездия в отношении лидеров киевского режима, которые с точки зрения российского права являются международными террористами", - заключил собеседник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637805.html
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великобритания, москва, россия, игорь кириллов, игорь коротченко, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), министерство обороны украины
Великобритания, Москва, Россия, Игорь Кириллов, Игорь Коротченко, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство обороны Украины
Эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова

Главред Коротченко заявил, что к убийству Кириллова может быть причастен Лондон

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. В Киеве накануне заочно предъявили обвинения генералу.
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"В разведобеспечении теракта против Кириллова могли участвовать британские спецслужбы с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, функционирующего на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве", - сказал Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что за этим "изощренно спланированным и осуществленным терактом" стоит одна из украинских спецслужб - либо СБУ, либо главное управление разведки министерства обороны Украины.
"Очевидно, что теракту предшествовала подготовка, связанная с установлением наружного наблюдения за Кирилловым, установлением места его жительства, режима безопасности и охраны этого российского военачальника, выбором и камуфляжем взрывного устройства, а также на финальном этапе - визуальным контактом человека, который дистанционно взорвал устройство", - сказал Коротченко.
По мнению эксперта, преступники, скорее всего, действовали в составе боевой группы, которая имела документы прикрытия и соответствующую "легенду". Он предположил, что те, кто планировал и осуществлял теракт, были либо кадровыми сотрудниками, либо завербованными агентами СБУ или ГУР.
"Киев показал свой звериный террористический оскал. Это вызов российскому государству в целом, и оно должно ответить на это всем имеющимся инструментарием возмездия в отношении лидеров киевского режима, которые с точки зрения российского права являются международными террористами", - заключил собеседник.
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За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
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ВеликобританияМоскваРоссияИгорь КирилловИгорь КоротченкоСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны Украины
 
 
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