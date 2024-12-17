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Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова
Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игор Кириллов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:28
2024-12-17T13:28
2024-12-17T13:30
происшествия
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игор Кириллов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия", - сказала она.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве генерала Кириллова