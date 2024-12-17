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Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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13:28 17.12.2024 (обновлено: 13:30 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989672714.html
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова
Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игор Кириллов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:28
2024-12-17T13:30
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игор Кириллов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия", - сказала она.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве Кириллова

Следователи допрашивают свидетелей по делу об убийстве генерала Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи допрашивают свидетелей по делу о взрыве в Москве, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игор Кириллов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
"Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия", - сказала она.
Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КирилловСветлана ПетренкоВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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