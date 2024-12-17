Рейтинг@Mail.ru
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 17.12.2024 (обновлено: 13:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989671420.html
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК - РИА Новости, 17.12.2024
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК
Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:20
2024-12-17T13:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607329_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_6b257cb58b3bf9d2a75f9219327d7c65.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе из-за сложности преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."По поручению Председателя СК России уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника для оперативного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России. Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - сказала она.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607329_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1f4251260cadccc04c07e886682adc0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК

Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе из-за сложности преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
"По поручению Председателя СК России уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника для оперативного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России. Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - сказала она.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваИгорь КирилловСветлана ПетренкоВойска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала