https://ria.ru/20241217/kirillov-1989671420.html
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК - РИА Новости, 17.12.2024
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК
Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:20
2024-12-17T13:20
2024-12-17T13:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
игорь кириллов
светлана петренко
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе из-за сложности преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."По поручению Председателя СК России уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника для оперативного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России. Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - сказала она.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, игорь кириллов, светлана петренко, войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Игорь Кириллов, Светлана Петренко, Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК
Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК России