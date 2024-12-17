https://ria.ru/20241217/kirillov-1989671420.html

Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК

Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК - РИА Новости, 17.12.2024

Дело об убийстве Кириллова передали в главное следственное управление СК

Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:20

2024-12-17T13:20

2024-12-17T13:32

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

игорь кириллов

светлана петренко

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дело об убийстве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ, в том числе из-за сложности преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."По поручению Председателя СК России уголовное дело о гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника для оперативного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление СК России. Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - сказала она.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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