https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html

СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства

СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства - РИА Новости, 17.12.2024

СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства

СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:00

2024-12-17T13:00

2024-12-17T13:02

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил Кириллова в "применении химического оружия" против украинских военных. Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Предположительно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989599132.html

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

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игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, служба безопасности украины