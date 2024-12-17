https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства - РИА Новости, 17.12.2024
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:00
2024-12-17T13:00
2024-12-17T13:02
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609607_129:0:1080:535_1920x0_80_0_0_7e02617443c110679a4bc0a4e38bc6fe.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил Кириллова в "применении химического оружия" против украинских военных. Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Предположительно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989599132.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, служба безопасности украины
Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Служба безопасности Украины
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале.
Киев голословно обвинил Кириллова в "применении химического оружия" против украинских военных.
Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Предположительно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.
По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.