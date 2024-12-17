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СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства - РИА Новости, 17.12.2024
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13:00 17.12.2024 (обновлено: 13:02 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989661657.html
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства - РИА Новости, 17.12.2024
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства
СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:00
2024-12-17T13:02
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале. Киев голословно обвинил Кириллова в "применении химического оружия" против украинских военных. Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Предположительно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив. По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989599132.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, служба безопасности украины
Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Служба безопасности Украины
СБУ завела уголовное дело против генерала Кириллова за день до его убийства

СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели

© Фото : Минобороны РоссииИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. СБУ завела уголовное дело против генерала Игоря Кириллова за день до его гибели. Ведомство написало об этом в своем Telegram-канале.

Киев голословно обвинил Кириллова в "применении химического оружия" против украинских военных.
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Появились кадры с места взрыва в Москве, в котором погиб Кириллов
Вчера, 08:55
Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Предположительно, сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.

По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
Игорь КирилловВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеСлужба безопасности Украины
 
 
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