https://ria.ru/20241217/kirillov-1989648576.html

В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ

В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ

Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:15

2024-12-17T12:15

2024-12-17T13:20

госдума рф

войска рхбз

игорь кириллов

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба Госдумы.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."Депутаты Государственной думы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - сообщила пресс-служба Госдумы."Предлагаю почтить память Кириллова Игоря Анатольевича. Мы его с вами хорошо знаем по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но, в первую очередь, ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой труда, и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

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Ольга Фомченкова

госдума рф, войска рхбз, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)