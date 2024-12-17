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В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
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12:15 17.12.2024 (обновлено: 13:20 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989648576.html
В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ
В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ
Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:15
2024-12-17T13:20
госдума рф
войска рхбз
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба Госдумы.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия."Депутаты Государственной думы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - сообщила пресс-служба Госдумы."Предлагаю почтить память Кириллова Игоря Анатольевича. Мы его с вами хорошо знаем по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но, в первую очередь, ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой труда, и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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госдума рф, войска рхбз, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Госдума РФ, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ

На заседании ГД почтили минутой молчания память погибшего генерала Кириллова

© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба Госдумы.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Вчера, 12:22
"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - сообщила пресс-служба Госдумы.
"Предлагаю почтить память Кириллова Игоря Анатольевича. Мы его с вами хорошо знаем по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но, в первую очередь, ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой труда, и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
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