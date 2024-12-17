В Госдуме почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ
На заседании ГД почтили минутой молчания память погибшего генерала Кириллова
© Фото : Минобороны РоссииНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игоря Кириллова, сообщила пресс-служба Госдумы.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
"Депутаты Государственной думы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибшего начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова", - сообщила пресс-служба Госдумы.
"Предлагаю почтить память Кириллова Игоря Анатольевича. Мы его с вами хорошо знаем по совместной работе, когда проводили парламентское расследование вопросов создания биолабораторий на территории Украины. Это не только военачальник, но, в первую очередь, ученый. Он до этого возглавлял академию, Герой труда, и очень многое сделал для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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