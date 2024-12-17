https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644983.html

Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют

Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют - РИА Новости, 17.12.2024

Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют

Самокат, в который было заложено взрывное устройство, из-за которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, все еще на месте ЧП, его РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:01

2024-12-17T12:01

2024-12-17T12:13

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989647227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aaf4b486e32eff676878dff36cbf5047.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самокат, в который было заложено взрывное устройство, из-за которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, все еще на месте ЧП, его обследуют специалисты, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова Самокат, в который была заложена бомба, ставшая причиной гибели генерала Кириллова, находится на месте ЧП, специалисты приступили к его осмотру, передает корреспондент РИА Новости. 2024-12-17T12:01 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве