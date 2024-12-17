https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644983.html
Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют
Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют - РИА Новости, 17.12.2024
Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют
Самокат, в который было заложено взрывное устройство, из-за которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, все еще на месте ЧП, его РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:01
2024-12-17T12:01
2024-12-17T12:13
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самокат, в который было заложено взрывное устройство, из-за которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, все еще на месте ЧП, его обследуют специалисты, передает корреспондент РИА Новости.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник.Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова
Самокат, в который была заложена бомба, ставшая причиной гибели генерала Кириллова, находится на месте ЧП, специалисты приступили к его осмотру, передает корреспондент РИА Новости.
2024-12-17T12:01
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют
Самокат, в который заложили бомбу для убийства Кириллова, обследуют специалисты