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Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России

Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова настоящим патриотом России,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:01

2024-12-17T12:01

2024-12-17T14:45

россия

москва

игорь кириллов

дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. Как сообщили в секретариате зампреда Совбеза, он направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Кириллова. "В результате теракта погиб наш коллега и товарищ, настоящий патриот России. Игорь Анатольевич был военачальником, беззаветно преданным своему долгу и присяге. Хорошо знал его как блестящего профессионала, надежного, порядочного и ответственного человека", - говорится с телеграмме Медведева. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям "убийство", "террористический акт", "незаконный оборот оружия".

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Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте 2024-12-17T12:01 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, видео