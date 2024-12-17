https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644832.html
Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России
Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова настоящим патриотом России,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:01
2024-12-17T12:01
2024-12-17T14:45
россия
москва
игорь кириллов
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609608_0:39:760:467_1920x0_80_0_0_879578459618e33d2c74641e922066ca.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал погибшего в результате теракта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге. Как сообщили в секретариате зампреда Совбеза, он направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким Кириллова. "В результате теракта погиб наш коллега и товарищ, настоящий патриот России. Игорь Анатольевич был военачальником, беззаветно преданным своему долгу и присяге. Хорошо знал его как блестящего профессионала, надежного, порядочного и ответственного человека", - говорится с телеграмме Медведева. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям "убийство", "террористический акт", "незаконный оборот оружия".
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989609608_43:0:718:506_1920x0_80_0_0_c635aec68e0efb5237d8b4d3900a84a3.jpg
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
Момент взрыва у дома на Рязанском проспекте
2024-12-17T12:01
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, видео
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Медведев назвал Кириллова настоящим патриотом России
Медведев: погибший начальник войск РХБЗ Кириллов был настоящим патриотом России