https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644361.html
Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ
Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:59
2024-12-17T11:59
2024-12-17T11:59
россия
москва
игорь кириллов
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью Игоря Анатольевича Кириллова. Искренне разделяю боль и скорбь коллег, родных и близких Игоря Анатольевича Кириллова. Стойкости вам и душевных сил в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме Медведева. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ
Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ Кириллова