https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644361.html

Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ

Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев выразил соболезнования родным погибшего начальника войск РХБЗ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:59

2024-12-17T11:59

2024-12-17T11:59

россия

москва

игорь кириллов

дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщили в секретариате зампреда Совбеза. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью Игоря Анатольевича Кириллова. Искренне разделяю боль и скорбь коллег, родных и близких Игоря Анатольевича Кириллова. Стойкости вам и душевных сил в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме Медведева. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве