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Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:57
2024-12-17T11:57
2024-12-17T12:17
игорь кириллов
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вячеслав володин
госдума рф
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом - нацистом", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России."Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644983.html
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игорь кириллов, россия, вячеслав володин, госдума рф, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), киев, москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Игорь Кириллов, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Москва, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова
Володин после убийства Кириллова назвал Украину террористическим государством