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Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:57 17.12.2024 (обновлено: 12:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644082.html
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:57
2024-12-17T12:17
игорь кириллов
россия
вячеслав володин
госдума рф
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
киев
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом - нацистом", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России."Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989644983.html
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игорь кириллов, россия, вячеслав володин, госдума рф, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), киев, москва, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Игорь Кириллов, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Киев, Москва, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Преступная сущность Киева очевидна, заявил Володин после убийства Кириллова

Володин после убийства Кириллова назвал Украину террористическим государством

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом - нацистом", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД.
Володин отметил, что Кириллов был профессиональным военным, интеллектуалом, патриотом России.
"Игоря Анатольевича мы хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", - добавил председатель ГД.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Игорь КирилловРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)КиевМоскваПроисшествияВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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