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Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник

Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024

Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник

Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:35

2024-12-17T11:35

2024-12-17T13:08

москва

игорь кириллов

родион мирошник

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим", — написал он. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

москва

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