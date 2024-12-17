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Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024
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11:35 17.12.2024 (обновлено: 13:08 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637805.html
Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник
Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.12.2024
Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник
Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:35
2024-12-17T13:08
москва
игорь кириллов
родион мирошник
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим", — написал он. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
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москва, игорь кириллов, родион мирошник, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео
Москва, Игорь Кириллов, Родион Мирошник, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
2024-12-17T11:35
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Доказательства Кириллова оказались слишком болезненными, заявил Мирошник

Посол МИД России Мирошник назвал доказательства Кириллова слишком угрожающими

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Доказательства, приводимые начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
"То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим", — написал он.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
 
МоскваИгорь КирилловРодион МирошникВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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