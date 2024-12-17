https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637065.html

Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова

Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова

Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:33

2024-12-17T11:33

2024-12-17T11:33

происшествия

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москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Робот-сапер завершил обследование места взрыва на Рязанском проспекте, другие взрывные устройства не обнаружены, ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Сотрудники правоохранительных органов также обыскивали автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве