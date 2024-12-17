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Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:33 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989637065.html
Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова
Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова
Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:33
2024-12-17T11:33
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Робот-сапер завершил обследование места взрыва на Рязанском проспекте, другие взрывные устройства не обнаружены, ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Сотрудники правоохранительных органов также обыскивали автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Робота-сапера увезли с места гибели генерала Кириллова

Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ Кириллова в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМесто взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робота-сапера увезли с места гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова на юго-востоке Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Робот-сапер завершил обследование места взрыва на Рязанском проспекте, другие взрывные устройства не обнаружены, ранее рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Сотрудники правоохранительных органов также обыскивали автомобиль каршеринга, припаркованный у дома, где произошел взрыв.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Вчера, 11:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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