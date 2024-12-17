https://ria.ru/20241217/kirillov-1989635477.html

Сенатор Перминов допустил причастность Украины к убийству Кириллова

Сенатор Перминов допустил причастность Украины к убийству Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Сенатор Перминов допустил причастность Украины к убийству Кириллова

Обвинения Киева начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову могут указывать на причастность Украины к его убийству, но компетентные органы РФ разберутся и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:28

2024-12-17T11:28

2024-12-17T12:17

киев

вооруженные силы рф

украина

игорь кириллов

россия

сергей перминов

алексей журавлев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обвинения Киева начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову могут указывать на причастность Украины к его убийству, но компетентные органы РФ разберутся и установят виновных, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Учитывая статус, публичную роль, активную позицию Кириллова по многим вопросам, где коллективный Запад и пригретый им киевских режим хотели бы избежать ответов, трудно не подозревать заинтересованность их в таком развитии событий. На это указывают и недавние заявления киевских служб об обвинениях в адрес Кириллова", - сказал Перминов.Сенатор отметил, что установления всех обстоятельств и участников "требуют не только закон, но также национальные интересы"."Совершенно точно, что компетентные органы установят всю цепочку стоявших за этой атакой, квалифицируют каждое из действий, добьются привлечения к ответственности тех, кто спланировал и осуществил это нападение", - констатировал Перминов.Ранее депутат ГД Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. Он предположил, что убийство Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989627883.html

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