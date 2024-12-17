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За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
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11:22 17.12.2024 (обновлено: 12:25 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:22
2024-12-17T12:25
в мире
украина
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ."Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — пишет агентство.Взрыв прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Погиб Кириллов и его помощник. Сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов". На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
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в мире, украина, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов
В мире, Украина, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters

Операцию по убийству генерала Кириллова провели украинские службы

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ.
"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — пишет агентство.
Взрыв прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Погиб Кириллов и его помощник. Сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.
По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
Вчера, 11:36
 
В миреУкраинаВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеИгорь Кириллов
 
 
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