https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:22
2024-12-17T11:22
2024-12-17T12:25
в мире
украина
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989627218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03fd5886e9084302539178b1b5cb0931.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ."Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — пишет агентство.Взрыв прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Погиб Кириллов и его помощник. Сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов". На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
украина
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
2024-12-17T11:22
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, украина, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов
В мире, Украина, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters
Операцию по убийству генерала Кириллова провели украинские службы
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Начальник войск РХБЗ
генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters
со ссылкой на источник в СБУ.
"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — пишет агентство.
Взрыв прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Погиб Кириллов и его помощник. Сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.
По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.