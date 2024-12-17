https://ria.ru/20241217/kirillov-1989632741.html

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters - РИА Новости, 17.12.2024

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины, пишет Reuters

Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:22

2024-12-17T11:22

2024-12-17T12:25

в мире

украина

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Начальник войск РХБЗ генерал Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб, утверждает Reuters со ссылкой на источник в СБУ."Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — пишет агентство.Взрыв прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. Погиб Кириллов и его помощник. Сработала бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъезда. Взрывом повредило остекление с первого по третий этаж, также выбило стекла в доме напротив.По факту гибели двух военнослужащих возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов". На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы, двор оцеплен.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html

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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов 2024-12-17T11:22 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, взрыв на рязанском проспекте в москве, игорь кириллов