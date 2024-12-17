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СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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11:05 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989627765.html
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова
Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:05
2024-12-17T11:05
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.На кадрах также видны тела погибших.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
россия
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова

СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели генерала Кириллова

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
На кадрах также видны тела погибших.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Биография Игоря Кириллова
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияРоссияМоскваИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗ
 
 
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