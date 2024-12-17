https://ria.ru/20241217/kirillov-1989627765.html
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова
Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:05
2024-12-17T11:05
2024-12-17T11:05
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.На кадрах также видны тела погибших.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
2024-12-17T11:05
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова
СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели генерала Кириллова