https://ria.ru/20241217/kirillov-1989627765.html

СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова

СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

СК опубликовал видео работы следователей на месте гибели Кириллова

Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:05

2024-12-17T11:05

2024-12-17T11:05

происшествия

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москва

игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет России в Telegram-канале опубликовал видео работы следователей на месте гибели начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.На кадрах также видны тела погибших.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов 2024-12-17T11:05 true PT0M43S

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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз