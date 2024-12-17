https://ria.ru/20241217/kirillov-1989625851.html

В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ

В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил РИА Новости, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова могло быть... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:54

2024-12-17T10:54

2024-12-17T11:26

украина

игорь кириллов

алексей журавлев

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989624555_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_7a786a16b03bb39ca542aa6335bfcc1b.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил РИА Новости, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Думаю, вряд ли кто-то сомневается, что убийство генерала Кириллова спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Они ведь этим гордятся, причем, что самое ужасное - террор поощряют на Западе", - сказал Журавлев.Депутат напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. По мнению парламентария, это было сделано для усиления пропагандистского эффекта.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве 2024-12-17T10:54 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, игорь кириллов, алексей журавлев , взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, видео