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В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ
В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил РИА Новости, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова могло быть... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:54
2024-12-17T10:54
2024-12-17T11:26
украина
игорь кириллов
алексей журавлев
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил РИА Новости, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Думаю, вряд ли кто-то сомневается, что убийство генерала Кириллова спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Они ведь этим гордятся, причем, что самое ужасное - террор поощряют на Западе", - сказал Журавлев.Депутат напомнил, что в Киеве накануне заочно предъявили обвинения Кириллову. По мнению парламентария, это было сделано для усиления пропагандистского эффекта.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T10:54
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украина, игорь кириллов, алексей журавлев , взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, видео
Украина, Игорь Кириллов, Алексей Журавлев , Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
В Госдуме обвинили спецслужбы Украины в убийстве начальника войск РХБЗ
Депутат Журавлев обвинил спецслужбы Украины в убийстве генерала Кириллова