https://ria.ru/20241217/kirillov-1989612010.html

Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова

Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:02

2024-12-17T10:02

2024-12-17T12:17

войска рхбз

евгений ревенко

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москва

игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Киевский режим ещё раз показал всем свой отвратительный бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.

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