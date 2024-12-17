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Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
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10:02 17.12.2024 (обновлено: 12:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989612010.html
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:02
2024-12-17T12:17
войска рхбз
евгений ревенко
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
москва
игорь кириллов
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Киевский режим ещё раз показал всем свой отвратительный бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.
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войска рхбз, евгений ревенко, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), москва, игорь кириллов, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Войска РХБЗ, Евгений Ревенко, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Игорь Кириллов, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова

Депутат Ревенко после убийства Кириллова заявил, что Киев показал свой оскал

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
"Киевский режим ещё раз показал всем свой отвратительный бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Появились подробности о взрыве у дома, где погиб начальник войск РХБЗ
Вчера, 09:37
 
Войска РХБЗЕвгений РевенкоРоссияГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)МоскваИгорь КирилловПроисшествияВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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