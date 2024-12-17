https://ria.ru/20241217/kirillov-1989612010.html
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:02
2024-12-17T10:02
2024-12-17T12:17
войска рхбз
евгений ревенко
россия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
москва
игорь кириллов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989613683_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_effb907cd57bd87aa47a133ac8f16407.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заявил, что киевский режим еще раз показал свой бандитский оскал.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник."Киевский режим ещё раз показал всем свой отвратительный бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память", - написал Ревенко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989606226.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989613683_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e011a84e69c6785a9d54d109154a8cc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
войска рхбз, евгений ревенко, россия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), москва, игорь кириллов, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Войска РХБЗ, Евгений Ревенко, Россия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Игорь Кириллов, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Депутат Ревенко прокомментировал убийство начальника РХБЗ Кириллова
Депутат Ревенко после убийства Кириллова заявил, что Киев показал свой оскал