https://ria.ru/20241217/kirillov-1989604263.html

Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова

Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.12.2024

Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:24

2024-12-17T09:24

2024-12-17T09:38

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

игорь кириллов

войска рхбз

москва

мария захарова

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова напомнила в своем Telegram-канале, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала она.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597281.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, игорь кириллов, войска рхбз, москва, мария захарова