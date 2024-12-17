Рейтинг@Mail.ru
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 17.12.2024 (обновлено: 09:38 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989604263.html
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.12.2024
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:24
2024-12-17T09:38
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
игорь кириллов
войска рхбз
москва
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976962511_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_182b72286019b966795b8e0e6c6efa8f.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова напомнила в своем Telegram-канале, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала она.
https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597281.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976962511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fd675c7135989969b53b335c5100cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, игорь кириллов, войска рхбз, москва, мария захарова
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Москва, Мария Захарова
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова

Захарова: Кириллов разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова напомнила в своем Telegram-канале, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала она.
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Экстренные службы назвали мощность СВУ, сработавшего на юго-востоке Москвы
Вчера, 08:30
 
Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествияИгорь КирилловВойска РХБЗМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала