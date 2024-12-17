https://ria.ru/20241217/kirillov-1989604263.html
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова - РИА Новости, 17.12.2024
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:24
2024-12-17T09:24
2024-12-17T09:38
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
игорь кириллов
войска рхбз
москва
мария захарова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова напомнила в своем Telegram-канале, что он много лет разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, игорь кириллов, войска рхбз, москва, мария захарова
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Москва, Мария Захарова
Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов, заявила Захарова
Захарова: Кириллов разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации