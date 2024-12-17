https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html

Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО

Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО - РИА Новости, 17.12.2024

Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО

Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:47

2024-12-17T16:47

2024-12-17T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

брянская область

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении денежных средств для нужд участников специальной военной операции… обвиняемая под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчасти для ремонта квадрокоптеров 26 000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – говорится в сообщении. По версии следствия, фигурантка также обязалась осуществить поставку товаров для нужд участников СВО волонтерскому движению "Поможем вместе 32 Сураж" и получила от организатора движения более 486 тысяч рублей для покупки биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства по поставке оборудования она не выполнила, забрав деньги себе. По данным пресс-службы суда, 42-летняя жительница Московской области обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html

https://ria.ru/20241105/banda-1981865775.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, брянская область