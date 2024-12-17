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Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО - РИА Новости, 17.12.2024
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО
Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:47
2024-12-17T16:47
2024-12-17T16:47
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении денежных средств для нужд участников специальной военной операции… обвиняемая под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчасти для ремонта квадрокоптеров 26 000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – говорится в сообщении. По версии следствия, фигурантка также обязалась осуществить поставку товаров для нужд участников СВО волонтерскому движению "Поможем вместе 32 Сураж" и получила от организатора движения более 486 тысяч рублей для покупки биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства по поставке оборудования она не выполнила, забрав деньги себе. По данным пресс-службы суда, 42-летняя жительница Московской области обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
https://ria.ru/20240903/kriminal-1970046154.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Брянская область
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение денег для бойцов СВО
Жительницу Подмосковья будут судить за хищение 500 тысяч рублей для бойцов СВО
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Жительницу Подмосковья, присвоившую более 500 тысяч рублей, предназначавшихся на ремонт и покупку спецоборудования для бойцов СВО, будут судить в Брянской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Суражский районный суд рассмотрит уголовное дело о хищении денежных средств для нужд участников специальной военной операции… обвиняемая под видом лица, оказывающего помощь волонтерам в поставках спецсредств для нужд участников СВО, получила от потерпевшего в качестве оплаты за покупку запчасти для ремонта квадрокоптеров 26 000 рублей, однако свои обязательства по их поставке не выполнила, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурантка также обязалась осуществить поставку товаров для нужд участников СВО волонтерскому движению "Поможем вместе 32 Сураж" и получила от организатора движения более 486 тысяч рублей для покупки биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства по поставке оборудования она не выполнила, забрав деньги себе.
По данным пресс-службы суда, 42-летняя жительница Московской области
обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).