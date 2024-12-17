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В Госдуму внесли проект о наказании за рекламу незаконных онлайн-казино - РИА Новости, 17.12.2024
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16:09 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kazino-1989725302.html
В Госдуму внесли проект о наказании за рекламу незаконных онлайн-казино
В Госдуму внесли проект о наказании за рекламу незаконных онлайн-казино - РИА Новости, 17.12.2024
В Госдуму внесли проект о наказании за рекламу незаконных онлайн-казино
Депутаты госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:09
2024-12-17T16:09
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутаты госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете, в частности, предлагается устранить пробелы в законодательстве, ужесточив наказание для тех, кто продвигает игорные заведения, и таким образом снизить число людей, страдающих лудоманией, особенно среди молодежи, документ доступен в думской электронной базе. "Данным законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за рекламу незаконных игорных заведений в сети интернет путем введения новой статьи УК РФ (171.2.1). Это позволит устранить пробел в законодательстве, и создать реальный сдерживающий фактор от осуществления подобной деструктивной рекламы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается ввести наказание за незаконную рекламу или распространение информации о запрещённых игорных заведениях и организаторах азартных игр, в том числе действующих через интернет: за такие действия предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Более строгое наказание проектом предлагается для случаев, когда подобная информация распространяется среди несовершеннолетних или когда несовершеннолетние вовлекаются в азартные игры, в таких ситуациях предусматривается лишение свободы от двух до пяти лет с возможным запретом на занятие определённых должностей или деятельностью сроком до десяти лет. Дополнительно законопроектом ужесточается ответственность, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, а также при получении крупного дохода, в таких случаях предусматривается лишение свободы от двух до шести лет с возможным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет. По мнению авторов проекта, из-за отсутствия серьезных наказаний за такую рекламу многие блогеры и лидеры мнений свободно продвигают эти игорные заведения, что способствует росту числа игроков, включая детей, и в результате растет количество людей, страдающих лудоманией (игровой зависимостью), которая была признана Всемирной организацией здравоохранения заболеванием, и в случае принятия данная инициатива поможет снизить распространение игровой зависимости и защитить ментальное здоровье граждан, особенно молодежи.
https://ria.ru/20241217/gd-1989714583.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о наказании за рекламу незаконных онлайн-казино

В ГД внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

© Depositphotos.com / georgejmclittleЧеловек играет в онлайн-казино
Человек играет в онлайн-казино - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Depositphotos.com / georgejmclittle
Человек играет в онлайн-казино. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутаты госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в Думу законопроект, направленный на введение уголовной ответственности за рекламу незаконных онлайн-казино в интернете, в частности, предлагается устранить пробелы в законодательстве, ужесточив наказание для тех, кто продвигает игорные заведения, и таким образом снизить число людей, страдающих лудоманией, особенно среди молодежи, документ доступен в думской электронной базе.
"Данным законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за рекламу незаконных игорных заведений в сети интернет путем введения новой статьи УК РФ (171.2.1). Это позволит устранить пробел в законодательстве, и создать реальный сдерживающий фактор от осуществления подобной деструктивной рекламы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Госдума - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 15:31
Законопроектом предлагается ввести наказание за незаконную рекламу или распространение информации о запрещённых игорных заведениях и организаторах азартных игр, в том числе действующих через интернет: за такие действия предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение дохода на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. Более строгое наказание проектом предлагается для случаев, когда подобная информация распространяется среди несовершеннолетних или когда несовершеннолетние вовлекаются в азартные игры, в таких ситуациях предусматривается лишение свободы от двух до пяти лет с возможным запретом на занятие определённых должностей или деятельностью сроком до десяти лет.
Дополнительно законопроектом ужесточается ответственность, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета, а также при получении крупного дохода, в таких случаях предусматривается лишение свободы от двух до шести лет с возможным запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 15 лет.
По мнению авторов проекта, из-за отсутствия серьезных наказаний за такую рекламу многие блогеры и лидеры мнений свободно продвигают эти игорные заведения, что способствует росту числа игроков, включая детей, и в результате растет количество людей, страдающих лудоманией (игровой зависимостью), которая была признана Всемирной организацией здравоохранения заболеванием, и в случае принятия данная инициатива поможет снизить распространение игровой зависимости и защитить ментальное здоровье граждан, особенно молодежи.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Министр спорта предложил увеличить размер отчислений от азартных игр
17 октября, 21:41
 
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