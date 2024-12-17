https://ria.ru/20241217/karty-1989574399.html
Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт
Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт - РИА Новости, 17.12.2024
Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт
Мошенники внедряют виртуальное клонирование банковских карт с целью воровства денег у россиян, рассказала агентству “Прайм" завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:17
2024-12-17T02:17
2024-12-17T02:17
общество
мошенничество
мошенники
банковские карты
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мошенники внедряют виртуальное клонирование банковских карт с целью воровства денег у россиян, рассказала агентству “Прайм" завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Аферисты предлагают потенциальным жертвам обновление предложений оператора, установку антивирусных программ, продление контракта на услуги. Используя мессенджеры, они высылают ссылку на загрузку якобы полезного ПО, которое на самом деле шпионит и передает личные данные."После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", — указала Максимова.Она советует устанавливать приложения только из проверенных источников и не доверять вызовам и сообщениям в мессенджеры от неизвестных.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
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общество, мошенничество, мошенники, банковские карты
Общество, Мошенничество, мошенники, Банковские карты
Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт
Завкафедрой РТУ МИРЭА Максимова: мошенники виртуально клонируют банковские карты