https://ria.ru/20241217/karty-1989574399.html

Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт

Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт - РИА Новости, 17.12.2024

Россиян предупредили о мошеннических клонах банковских карт

Мошенники внедряют виртуальное клонирование банковских карт с целью воровства денег у россиян, рассказала агентству “Прайм" завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:17

2024-12-17T02:17

2024-12-17T02:17

общество

мошенничество

мошенники

банковские карты

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мошенники внедряют виртуальное клонирование банковских карт с целью воровства денег у россиян, рассказала агентству “Прайм" завкафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.Аферисты предлагают потенциальным жертвам обновление предложений оператора, установку антивирусных программ, продление контракта на услуги. Используя мессенджеры, они высылают ссылку на загрузку якобы полезного ПО, которое на самом деле шпионит и передает личные данные."После установки приложения мошенники требуют сфотографировать или поднести карту к устройству для "подтверждения данных". Затем предлагают ввести ПИН-код, чтобы якобы сменить его на новый. Смены ПИН-кода не происходит, а мошенники получают доступ к вашей карте", — указала Максимова.Она советует устанавливать приложения только из проверенных источников и не доверять вызовам и сообщениям в мессенджеры от неизвестных.

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мошенничество, мошенники, банковские карты