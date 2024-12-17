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Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля - РИА Новости, 17.12.2024
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15:52 17.12.2024 (обновлено: 15:53 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kartapolov-1989721363.html
Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля
Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля - РИА Новости, 17.12.2024
Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:52
2024-12-17T15:53
происшествия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке. По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". "Информация была", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, были ли информация о минировании его автомобиля. По его словам, специалисты сейчас занимаются этим процессом. "Вот вся информация, которая есть на сегодняшний день. Со мной все в порядке", - отметил депутат.
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происшествия, москва, андрей картаполов
Происшествия, Москва, Андрей Картаполов
Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке.
По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке".
"Информация была", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, были ли информация о минировании его автомобиля.
По его словам, специалисты сейчас занимаются этим процессом.
"Вот вся информация, которая есть на сегодняшний день. Со мной все в порядке", - отметил депутат.
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