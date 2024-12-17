https://ria.ru/20241217/kartapolov-1989721363.html

Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля - РИА Новости, 17.12.2024

Картаполов прокомментировал информацию о минировании его автомобиля

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:52

2024-12-17T15:52

2024-12-17T15:53

происшествия

москва

андрей картаполов

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля, с ним все в порядке. По сообщениям СМИ, силовики не обнаружили взрывного устройства на подземной парковке дома в центре Москвы. По их данным, правоохранители с оперативными службами проводили проверку "после получения информации с угрозой взрыва на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке". "Информация была", - сказал Картаполов, отвечая на вопрос, были ли информация о минировании его автомобиля. По его словам, специалисты сейчас занимаются этим процессом. "Вот вся информация, которая есть на сегодняшний день. Со мной все в порядке", - отметил депутат.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989597993.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, андрей картаполов