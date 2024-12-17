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Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры - РИА Новости, 17.12.2024
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15:41 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kantsler-1989716988.html
Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры
Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры - РИА Новости, 17.12.2024
Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры
Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:41
2024-12-17T15:41
в мире
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украина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя партии Кристиана Линднера своим официальным кандидатом в канцлеры. "Федеральное правление свободных демократов сегодня выдвинуло кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг 2025 года, и я особенно рад сообщить, что правление сделало это единогласно и приняло решение в пользу председателя партии Кристиана Линднера ", - сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь СвДП Марко Бушман. Согласно последним опросам, рейтинг свободных демократов колеблется в районе 4-5%. Чтобы войти в парламент на выборах им необходимо будет преодолеть барьер в 5%. При этом глава партии Линднер остается одним из самым непопулярных политиков в стране, 52% немцев относятся к нему отрицательно. Ранее в понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241207/vaydel-1987880720.html
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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Кристиан Линднер, Олаф Шольц
Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры

Свободная демократическая партия ФРГ выдвинула Линднера кандидатом в канцлеры

© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя партии Кристиана Линднера своим официальным кандидатом в канцлеры.
"Федеральное правление свободных демократов сегодня выдвинуло кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг 2025 года, и я особенно рад сообщить, что правление сделало это единогласно и приняло решение в пользу председателя партии Кристиана Линднера ", - сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь СвДП Марко Бушман.
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Согласно последним опросам, рейтинг свободных демократов колеблется в районе 4-5%. Чтобы войти в парламент на выборах им необходимо будет преодолеть барьер в 5%. При этом глава партии Линднер остается одним из самым непопулярных политиков в стране, 52% немцев относятся к нему отрицательно.
Ранее в понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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