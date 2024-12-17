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Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры

Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры - РИА Новости, 17.12.2024

Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры

Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:41

2024-12-17T15:41

2024-12-17T15:41

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украина

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олаф шольц

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя партии Кристиана Линднера своим официальным кандидатом в канцлеры. "Федеральное правление свободных демократов сегодня выдвинуло кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг 2025 года, и я особенно рад сообщить, что правление сделало это единогласно и приняло решение в пользу председателя партии Кристиана Линднера ", - сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь СвДП Марко Бушман. Согласно последним опросам, рейтинг свободных демократов колеблется в районе 4-5%. Чтобы войти в парламент на выборах им необходимо будет преодолеть барьер в 5%. При этом глава партии Линднер остается одним из самым непопулярных политиков в стране, 52% немцев относятся к нему отрицательно. Ранее в понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241207/vaydel-1987880720.html

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в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц