Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры
Свободная демократическая партия ФРГ выдвинула Линднера кандидатом в канцлеры
© AP Photo / Michael SohnЛидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП), ранее входившая в правящую коалицию вместе с социал-демократами и партией "Зеленые", выдвинула председателя партии Кристиана Линднера своим официальным кандидатом в канцлеры.
"Федеральное правление свободных демократов сегодня выдвинуло кандидата в канцлеры на выборах в бундестаг 2025 года, и я особенно рад сообщить, что правление сделало это единогласно и приняло решение в пользу председателя партии Кристиана Линднера ", - сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь СвДП Марко Бушман.
Согласно последним опросам, рейтинг свободных демократов колеблется в районе 4-5%. Чтобы войти в парламент на выборах им необходимо будет преодолеть барьер в 5%. При этом глава партии Линднер остается одним из самым непопулярных политиков в стране, 52% немцев относятся к нему отрицательно.
Ранее в понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за лишение доверия правительства Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале.
Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.