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В Израиле арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 17.12.2024
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15:49 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/izrail-1989720715.html
В Израиле арестовали подозреваемого в подготовке теракта
В Израиле арестовали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 17.12.2024
В Израиле арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Полиция Израиля арестовала 23-летнего жителя Иерусалима, который подозревается в работе на иранские спецслужбы и планировании теракта на территории еврейского... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:49
2024-12-17T15:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала 23-летнего жителя Иерусалима, который подозревается в работе на иранские спецслужбы и планировании теракта на территории еврейского государства, сообщила во вторник полицейская пресс-служба. "В рамках совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля по иерусалимскому округу в ноябре 2024 года был арестован Ардлер (Исраэль) Амуяль, 23-летний житель Иерусалима. Ему подозревают в совершении действий, ставящих под угрозу безопасность государства Израиль и в работе на иранские спецслужбы за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении. По данным следствия, Амуяль приобрел камеру и карту памяти, чтобы снимать отчёты о выполненных заданиях, пытался купить огнестрельное оружие, изучал видеоматериалы о создании взрывных устройств с целью совершить теракт в Израиле. Кураторы также просили его завербовать еще людей для выполнения заданий. В пресс-службе полиции добавили, что Амуяль с октября этого года начал контактировать с агентами иранской разведки через социальные сети. Подозреваемый рисовал граффити, снимал на камеру различные дома, улицы и объекты в центральных городах страны, после чего отправлял фото и видеоотчеты куратору. Следствие также уточняет, что задержанный был осведомлен о том, что куратором является представитель иранских спецслужб. Следствие также установило, что задержанный предлагал куратору поджечь полицейскую машину и вывести из строя трамвай в Иерусалиме. За выполнение поручений Амуяль получал денежное вознаграждение в криптовалюте, добавили в полиции. В последние месяцы полиция Израиля раскрыла несколько ячеек среди граждан Израиля, члены которых подозреваются и обвиняются в шпионаже в пользу Ирана и угрозе безопасности государства Израиль. При этом в силу закрытого характера подобных расследований полиция не предоставляет никаких конкретных доказательств того, что задержанные были завербованы именно иранскими спецслужбами.
https://ria.ru/20241202/slovakiya-1986982670.html
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в мире, израиль, иерусалим, иран
В мире, Израиль, Иерусалим, Иран
В Израиле арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Полиция Израиля арестовала подозреваемого в работе на иранские спецслужбы

© AP Photo / Mahmoud IlleanСотрудник правоохранительных органов Израиля
Сотрудник правоохранительных органов Израиля - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сотрудник правоохранительных органов Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала 23-летнего жителя Иерусалима, который подозревается в работе на иранские спецслужбы и планировании теракта на территории еврейского государства, сообщила во вторник полицейская пресс-служба.
"В рамках совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля по иерусалимскому округу в ноябре 2024 года был арестован Ардлер (Исраэль) Амуяль, 23-летний житель Иерусалима. Ему подозревают в совершении действий, ставящих под угрозу безопасность государства Израиль и в работе на иранские спецслужбы за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, Амуяль приобрел камеру и карту памяти, чтобы снимать отчёты о выполненных заданиях, пытался купить огнестрельное оружие, изучал видеоматериалы о создании взрывных устройств с целью совершить теракт в Израиле. Кураторы также просили его завербовать еще людей для выполнения заданий. В пресс-службе полиции добавили, что Амуяль с октября этого года начал контактировать с агентами иранской разведки через социальные сети. Подозреваемый рисовал граффити, снимал на камеру различные дома, улицы и объекты в центральных городах страны, после чего отправлял фото и видеоотчеты куратору. Следствие также уточняет, что задержанный был осведомлен о том, что куратором является представитель иранских спецслужб.
Следствие также установило, что задержанный предлагал куратору поджечь полицейскую машину и вывести из строя трамвай в Иерусалиме. За выполнение поручений Амуяль получал денежное вознаграждение в криптовалюте, добавили в полиции.
В последние месяцы полиция Израиля раскрыла несколько ячеек среди граждан Израиля, члены которых подозреваются и обвиняются в шпионаже в пользу Ирана и угрозе безопасности государства Израиль. При этом в силу закрытого характера подобных расследований полиция не предоставляет никаких конкретных доказательств того, что задержанные были завербованы именно иранскими спецслужбами.
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