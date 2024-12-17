https://ria.ru/20241217/investirovanie-1989771146.html
Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год
Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год - РИА Новости, 17.12.2024
Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год
При формировании инвестиционного портфеля в период высоких ставок инвесторы должны внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы успеть определить момент... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:55
2024-12-17T18:55
2024-12-17T18:55
экономика
вера подгузова
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936129923_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_0fa22af078904a1cff63842adc3ce0f3.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При формировании инвестиционного портфеля в период высоких ставок инвесторы должны внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы успеть определить момент разворота и внести необходимые коррективы в инвестстратегию, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на инвест-бранче "Сберегать или инвестировать: обзор финансовых стратегий на 2025 год", организованном банком, и поделилась инвестиционными прогнозами на следующий год. "Продуктом первого выбора" в текущей ситуации она назвала флоатеры, или облигации с плавающим купоном, которые привязаны к ключевой ставке или ставке RUONIA. В то же время, по словам Подгузовой, в период изменения цикла жесткой денежно-кредитной политики инструментом для сохранения повышенной доходности портфеля станут новые выпуски облигаций с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать более высокую доходность во время снижения ставок. Внимания инвестора заслуживают и такие альтернативные инструменты инвестирования, как биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Топ-менеджер ПСБ отметила, что БПИФы можно сравнить по уровню надежности с депозитами, при этом они обладают высокой ликвидностью и не имеют риска потери накопленных процентов при выводе средств. "Что касается консервативных инструментов, которые стоит рассматривать на 2025 год, в первую очередь следует назвать государственные облигации. Также стоит обратить внимание на драгметаллы — в условиях повышенной инфляции цена на них вырастает из-за снижения доверия к валютам как к инструменту сбережения, поэтому золото определенно должно быть в сбалансированном портфеле инвестора. Я бы не отказывалась и от банковских инструментов — вкладов. Средним и крупным инвесторам, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть вложения в бизнес-недвижимость", ─ резюмировала Подгузова.
https://ria.ru/20241210/psb-1988495447.html
https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936129923_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2fbad7f6167e727e17440f45efcea618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вера подгузова, псб (банк псб)
Экономика, Вера Подгузова, ПСБ (Банк ПСБ)
Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год
Вера Подгузова поделилась прогнозами на 2025 год на инвест-бранче ПСБ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При формировании инвестиционного портфеля в период высоких ставок инвесторы должны внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы успеть определить момент разворота и внести необходимые коррективы в инвестстратегию, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Подгузова выступила на инвест-бранче "Сберегать или инвестировать: обзор финансовых стратегий на 2025 год", организованном банком, и поделилась инвестиционными прогнозами на следующий год.
"Продуктом первого выбора" в текущей ситуации она назвала флоатеры, или облигации с плавающим купоном, которые привязаны к ключевой ставке или ставке RUONIA. В то же время, по словам Подгузовой, в период изменения цикла жесткой денежно-кредитной политики инструментом для сохранения повышенной доходности портфеля станут новые выпуски облигаций с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать более высокую доходность во время снижения ставок.
Внимания инвестора заслуживают и такие альтернативные инструменты инвестирования, как биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Топ-менеджер ПСБ отметила, что БПИФы можно сравнить по уровню надежности с депозитами, при этом они обладают высокой ликвидностью и не имеют риска потери накопленных процентов при выводе средств.
"Что касается консервативных инструментов, которые стоит рассматривать на 2025 год, в первую очередь следует назвать государственные облигации. Также стоит обратить внимание на драгметаллы — в условиях повышенной инфляции цена на них вырастает из-за снижения доверия к валютам как к инструменту сбережения, поэтому золото определенно должно быть в сбалансированном портфеле инвестора. Я бы не отказывалась и от банковских инструментов — вкладов. Средним и крупным инвесторам, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть вложения в бизнес-недвижимость", ─ резюмировала Подгузова.