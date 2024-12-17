https://ria.ru/20241217/investirovanie-1989771146.html

Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год

Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год - РИА Новости, 17.12.2024

Эксперты обсудили стратегии инвестирования на 2025 год

При формировании инвестиционного портфеля в период высоких ставок инвесторы должны внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы успеть определить момент... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:55

2024-12-17T18:55

2024-12-17T18:55

экономика

вера подгузова

псб (банк псб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936129923_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_0fa22af078904a1cff63842adc3ce0f3.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При формировании инвестиционного портфеля в период высоких ставок инвесторы должны внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы успеть определить момент разворота и внести необходимые коррективы в инвестстратегию, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Подгузова выступила на инвест-бранче "Сберегать или инвестировать: обзор финансовых стратегий на 2025 год", организованном банком, и поделилась инвестиционными прогнозами на следующий год. "Продуктом первого выбора" в текущей ситуации она назвала флоатеры, или облигации с плавающим купоном, которые привязаны к ключевой ставке или ставке RUONIA. В то же время, по словам Подгузовой, в период изменения цикла жесткой денежно-кредитной политики инструментом для сохранения повышенной доходности портфеля станут новые выпуски облигаций с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать более высокую доходность во время снижения ставок. Внимания инвестора заслуживают и такие альтернативные инструменты инвестирования, как биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ). Топ-менеджер ПСБ отметила, что БПИФы можно сравнить по уровню надежности с депозитами, при этом они обладают высокой ликвидностью и не имеют риска потери накопленных процентов при выводе средств. "Что касается консервативных инструментов, которые стоит рассматривать на 2025 год, в первую очередь следует назвать государственные облигации. Также стоит обратить внимание на драгметаллы — в условиях повышенной инфляции цена на них вырастает из-за снижения доверия к валютам как к инструменту сбережения, поэтому золото определенно должно быть в сбалансированном портфеле инвестора. Я бы не отказывалась и от банковских инструментов — вкладов. Средним и крупным инвесторам, на мой взгляд, имеет смысл рассмотреть вложения в бизнес-недвижимость", ─ резюмировала Подгузова.

https://ria.ru/20241210/psb-1988495447.html

https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html

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экономика, вера подгузова, псб (банк псб)