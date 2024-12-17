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Володин объяснил введение закона о спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024
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13:28 17.12.2024 (обновлено: 14:00 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989672811.html
Володин объяснил введение закона о спецсчетах для иноагентов
Володин объяснил введение закона о спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 17.12.2024
Володин объяснил введение закона о спецсчетах для иноагентов
Законопроект о спецсчетах для иноагентов позволит защитить Россию от предателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:28
2024-12-17T14:00
россия
иноагенты
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Законопроект о спецсчетах для иноагентов позволит защитить Россию от предателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании приняла поправки о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам."Сегодня мы с вами рассмотрим законопроект, который позволяет защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, фактически за счёт наших граждан, за счёт страны, потом эти средства перечисляет вооружённым силам Украины", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.Он отметил, что впервые законопроект об иностранных агентах, предотвращения иностранного вмешательства, Госдума приняла в 2012 году, и за это время многое изменилось."Это было необходимо делать как можно раньше, и сегодняшние нормы надо было принимать годы назад. Если взять и посмотреть, а как в других странах, особенно тех, кто со своей стороны делает всё, чтобы защитить от вмешательств из вне... Вот Франция принимала решение в этом году. Буквально 25 июля текущего года был принят аналогичный закон, но только норма там намного жёстче. Вот вам, пожалуйста, опыт других стран. Его тоже надо изучать, потому что там речь идёт о том, что процедуру включения лица, которое не только получает деньги от иностранного государства, но занимается подстрекательством, включают и распространяют на него статус иностранного агента. Но при этом ответственность намного жёстче, чем мы предлагаем в части поправок, за которые только проголосовали", - добавил председатель ГД.Кроме того, Володин поручил думскому комитету по безопасности изучить опыт французского закона об иноагентах и внести предложения о принятии таких норм."Вот как пример, законодательство Франции принятое, там очень жёсткие есть нормы, до которых нам далеко, и, может быть, правильно было бы профильному комитету по безопасности изучить законодательство Франции", - сказал он.Проект был внесён в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов проекта, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
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россия, иноагенты, общество, вячеслав володин, госдума рф
Россия, иноагенты, Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин объяснил введение закона о спецсчетах для иноагентов

Володин: закон о спецсчетах для иноагентов позволит защитить РФ от предателей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Законопроект о спецсчетах для иноагентов позволит защитить Россию от предателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о зачислении на специальные счета иноагентов доходов от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также дивидендов и процентов по вкладам.
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"Сегодня мы с вами рассмотрим законопроект, который позволяет защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, фактически за счёт наших граждан, за счёт страны, потом эти средства перечисляет вооружённым силам Украины", - сообщил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что впервые законопроект об иностранных агентах, предотвращения иностранного вмешательства, Госдума приняла в 2012 году, и за это время многое изменилось.
"Это было необходимо делать как можно раньше, и сегодняшние нормы надо было принимать годы назад. Если взять и посмотреть, а как в других странах, особенно тех, кто со своей стороны делает всё, чтобы защитить от вмешательств из вне... Вот Франция принимала решение в этом году. Буквально 25 июля текущего года был принят аналогичный закон, но только норма там намного жёстче. Вот вам, пожалуйста, опыт других стран. Его тоже надо изучать, потому что там речь идёт о том, что процедуру включения лица, которое не только получает деньги от иностранного государства, но занимается подстрекательством, включают и распространяют на него статус иностранного агента. Но при этом ответственность намного жёстче, чем мы предлагаем в части поправок, за которые только проголосовали", - добавил председатель ГД.
Кроме того, Володин поручил думскому комитету по безопасности изучить опыт французского закона об иноагентах и внести предложения о принятии таких норм.
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"Вот как пример, законодательство Франции принятое, там очень жёсткие есть нормы, до которых нам далеко, и, может быть, правильно было бы профильному комитету по безопасности изучить законодательство Франции", - сказал он.
Проект был внесён в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, и один из авторов проекта, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.
В рамках проекта предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законопроектом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет. Согласно документам, распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы проекта отмечают, что если иноагент не откроет спецсчёт самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.
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