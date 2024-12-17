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Возвращенные РПЦ иконы передадут в новые храмы

Возвращенные РПЦ иконы передадут в новые храмы - РИА Новости, 17.12.2024

Возвращенные РПЦ иконы передадут в новые храмы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что возвращенные Русской православной церкви (РПЦ) во вторник старинные иконы, вывезенные из страны при советской РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:23

2024-12-17T19:23

2024-12-17T19:23

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что возвращенные Русской православной церкви (РПЦ) во вторник старинные иконы, вывезенные из страны при советской власти, будут переданы во вновь построенные храмы. Ранее сообщалось, что 17 декабря предприниматель Сергей Шмаков передал Русской православной церкви более ста икон, вывезенных из России "в годы лихолетий" революции, Гражданской войны и советской власти, по окончании заседания Архиерейского совета Московской митрополии, которое прошло под председательством патриарха Кирилла в столичном Новодевичьем женском монастыре во вторник. "Предстоятель Русской православной церкви сердечно поблагодарил жертвователя за благотворительные инициативы, способствующие сохранению и приумножению духовного и историко-культурного наследия нашего народа,.. отметив, что иконы будут переданы в новые храмы", – говорится на сайте РПЦ.

https://ria.ru/20241215/tserkovnyy-1907967065.html

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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)