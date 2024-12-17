https://ria.ru/20241217/gumgruz-1989622792.html
Орловская епархия доставила гумгруз военным медикам в зону СВО
Орловская епархия доставила гумгруз военным медикам в зону СВО - РИА Новости, 17.12.2024
Орловская епархия доставила гумгруз военным медикам в зону СВО
Митрополит Тихон с гуманитарной миссией Орловской епархии доставил военным медикам в зону спецоперации гуманитарную помощь для обустройства нового полевого... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:49
2024-12-17T10:49
2024-12-17T10:49
надежные люди
донецкая народная республика
митрополит тихон (шевкунов)
василий иванов
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Митрополит Тихон с гуманитарной миссией Орловской епархии доставил военным медикам в зону спецоперации гуманитарную помощь для обустройства нового полевого госпиталя и организации полевой бани, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Настоятель гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери митрополит Орловский и Болховский Тихон вместе с благочинным храмов Центрального округа протоиереем Василием Ивановым и ключарем храма Максимом Ерескиным доставили важный груз в медроту Великоновоселковского района (Донецкой Народной Республики – ред.)… Речь идет не просто о гуманитарной помощи, а об обустройстве нового полевого госпиталя на 60 койкомест", – говорится в сообщении. По данным митрополии, основная гуманитарная помощь была собрана силами прихожан и коллективом Казанского гарнизонного храма. Военные медики также попросили помощи для организации полевой бани. На их призыв откликнулись компания "Стройтек" Николая Оганесяна, которая взяла на себя обеспечение сантехникой, и "Евроопт" Юрия Торлака, предоставившая отделочные материалы, печь и древесину. Кроме того, как отмечается, Орловский медицинский колледж передал отопительные приборы в необходимом для полевого госпиталя количестве. Вся доставленная помощь направлена на создание более комфортных условий для работы медиков и восстановления раненых бойцов. "Это уже пятая поездка митрополита Тихона в зону СВО за год. Гуманитарная миссия Орловской епархии стала символом веры, заботы и поддержки для тех, кто сейчас особенно нуждается в тепле - как физическом, так и духовном", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241216/svo-1989424874.html
https://ria.ru/20241215/gumgruz-1989341074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, митрополит тихон (шевкунов), василий иванов , гуманитарная помощь
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Митрополит Тихон (Шевкунов), Василий Иванов , Гуманитарная помощь
Орловская епархия доставила гумгруз военным медикам в зону СВО
Митрополит Тихон доставил гуманитарную помощь военным медикам в зону СВО
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Митрополит Тихон с гуманитарной миссией Орловской епархии доставил военным медикам в зону спецоперации гуманитарную помощь для обустройства нового полевого госпиталя и организации полевой бани, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Настоятель гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери митрополит Орловский и Болховский Тихон вместе с благочинным храмов Центрального округа протоиереем Василием Ивановым и ключарем храма Максимом Ерескиным доставили важный груз в медроту Великоновоселковского района (Донецкой Народной Республики – ред.)… Речь идет не просто о гуманитарной помощи, а об обустройстве нового полевого госпиталя на 60 койкомест", – говорится в сообщении.
По данным митрополии, основная гуманитарная помощь была собрана силами прихожан и коллективом Казанского гарнизонного храма. Военные медики также попросили помощи для организации полевой бани. На их призыв откликнулись компания "Стройтек" Николая Оганесяна, которая взяла на себя обеспечение сантехникой, и "Евроопт" Юрия Торлака, предоставившая отделочные материалы, печь и древесину.
Кроме того, как отмечается, Орловский медицинский колледж передал отопительные приборы в необходимом для полевого госпиталя количестве. Вся доставленная помощь направлена на создание более комфортных условий для работы медиков и восстановления раненых бойцов.
"Это уже пятая поездка митрополита Тихона в зону СВО
за год. Гуманитарная миссия Орловской епархии стала символом веры, заботы и поддержки для тех, кто сейчас особенно нуждается в тепле - как физическом, так и духовном", – добавляется в сообщении.