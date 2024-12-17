https://ria.ru/20241217/gruzovik-1989795926.html

В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших

В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших - РИА Новости, 17.12.2024

В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших

Двоих погибших нашли в грузовике на парковке на востоке Москвы, по предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T21:30

2024-12-17T21:30

2024-12-17T22:18

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двоих погибших нашли в грузовике на парковке на востоке Москвы, по предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Два тела без признаков жизни обнаружены в припаркованной машине на востоке Москвы. Предварительно, отравление угарным газом. Неисправность печки авто", — рассказал собеседник агентства. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что это был грузовой автомобиль.

https://ria.ru/20241212/mchs-1988900906.html

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происшествия, москва, россия