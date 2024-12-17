https://ria.ru/20241217/gruzovik-1989795926.html
В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших
В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших - РИА Новости, 17.12.2024
В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших
Двоих погибших нашли в грузовике на парковке на востоке Москвы, по предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T21:30
2024-12-17T21:30
2024-12-17T22:18
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двоих погибших нашли в грузовике на парковке на востоке Москвы, по предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Два тела без признаков жизни обнаружены в припаркованной машине на востоке Москвы. Предварительно, отравление угарным газом. Неисправность печки авто", — рассказал собеседник агентства. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что это был грузовой автомобиль.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В грузовике на востоке Москвы нашли тела двоих погибших
В грузовике на парковке на востоке Москвы нашли тела двоих погибших
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двоих погибших нашли в грузовике на парковке на востоке Москвы, по предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Два тела без признаков жизни обнаружены в припаркованной машине на востоке Москвы. Предварительно, отравление угарным газом. Неисправность печки авто", — рассказал собеседник агентства.
В экстренных службах уточнили РИА Новости, что это был грузовой автомобиль.