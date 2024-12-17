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Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет - РИА Новости, 17.12.2024
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00:07 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/gruppirovka-1989569761.html
Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет
Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет - РИА Новости, 17.12.2024
Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет
Российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов, сообщил командующий... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:07
2024-12-17T00:07
безопасность
козельск
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. "Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет вводом в боевой состав новых ракетных комплексов с уникальными характеристиками, во многом определяющими облик будущего вооружения Ракетных войск", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. Среди этих комплексов он, прежде всего, выделил "Авангард", не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении, а также подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", на который была перевооружена мобильная группировка. "Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - добавил Каракаев. Кроме того, по его словам, за пять лет значительно была повышена устойчивость системы боевого управления за счет ввода в строй новых типов командных пунктов с расширенными возможностями информационных и телекоммуникационных систем. Также возросла эффективность в управлении группировки, а личный состав, вооружение, средства боевого управления и связи находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности страны. Помимо этого, был создан необходимый военно-технический задел для перспективного развития войск, отметил командующий. "За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 – с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс". За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два – в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", и один с ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях", - рассказал он. Сегодняшние возможности РВСН, которые характеризуются высокой оперативной готовностью, живучестью объектов, всепогодностью решения поставленных задач, устойчивостью и непрерывностью управления, а также сбалансированным боевым составом группировки, позволяют гарантированно выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания, указанных в новой ядерной политике России, заверил Каракаев. Он уточнил, что каждый день на постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек. В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство полков с комплексом "Авангард", а также ввели в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай".
https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html
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безопасность, козельск, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Козельск, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет

Каракаев: ракетная группировка РВСН значительно укрепилась за последние пять лет

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМашины обеспечения боевого дежурства
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
"Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет вводом в боевой состав новых ракетных комплексов с уникальными характеристиками, во многом определяющими облик будущего вооружения Ракетных войск", - сказал он в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН.
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Среди этих комплексов он, прежде всего, выделил "Авангард", не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении, а также подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", на который была перевооружена мобильная группировка.
"Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - добавил Каракаев.
Кроме того, по его словам, за пять лет значительно была повышена устойчивость системы боевого управления за счет ввода в строй новых типов командных пунктов с расширенными возможностями информационных и телекоммуникационных систем. Также возросла эффективность в управлении группировки, а личный состав, вооружение, средства боевого управления и связи находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности страны.
Помимо этого, был создан необходимый военно-технический задел для перспективного развития войск, отметил командующий.
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"За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 – с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс". За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два – в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", и один с ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях", - рассказал он.
Сегодняшние возможности РВСН, которые характеризуются высокой оперативной готовностью, живучестью объектов, всепогодностью решения поставленных задач, устойчивостью и непрерывностью управления, а также сбалансированным боевым составом группировки, позволяют гарантированно выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания, указанных в новой ядерной политике России, заверил Каракаев.
Он уточнил, что каждый день на постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек. В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство полков с комплексом "Авангард", а также ввели в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай".
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