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Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 17.12.2024
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19:37 17.12.2024 (обновлено: 19:53 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gaza-1989781483.html
Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник
Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 17.12.2024
Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник
Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:37
2024-12-17T19:53
сектор газа
израиль
в мире
палестина
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни", - заявил источник.Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящий момент наиболее близки к сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и в ХАМАС сообщала, что в переговорах через посредников достигнут прогресс, а сторонам удалось согласовать ключевые разногласия.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир, а в понедельник, по данным издания The Times of Israel, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.Седьмого октября 2023 года во время атаки на южные поселения Израиля боевики ХАМАС захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241215/iran-1989347896.html
https://ria.ru/20241217/konflikt-1915630213.html
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сектор газа, израиль, в мире, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху
Сектор Газа, Израиль, В мире, Палестина, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху
Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник

Сделку по сектору Газа и освобождению заложников могут заключить в ближайшие дни

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни", - заявил источник.
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15 декабря, 23:48
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящий момент наиболее близки к сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и в ХАМАС сообщала, что в переговорах через посредников достигнут прогресс, а сторонам удалось согласовать ключевые разногласия.
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир, а в понедельник, по данным издания The Times of Israel, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.
Седьмого октября 2023 года во время атаки на южные поселения Израиля боевики ХАМАС захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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