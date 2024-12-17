https://ria.ru/20241217/gaza-1989781483.html

Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник

Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник - РИА Новости, 17.12.2024

Сделку по Газе могут заключить в ближайшие дни, сообщил источник

Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:37

2024-12-17T19:37

2024-12-17T19:53

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху."Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни", - заявил источник.Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящий момент наиболее близки к сделке по освобождению заложников в секторе Газа. Израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на осведомленные источники в Израиле и в ХАМАС сообщала, что в переговорах через посредников достигнут прогресс, а сторонам удалось согласовать ключевые разногласия.С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и палестинского анклава в целом. На прошлой неделе делегации переговорщиков от Израиля и ХАМАС посетили Каир, а в понедельник, по данным издания The Times of Israel, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа.Седьмого октября 2023 года во время атаки на южные поселения Израиля боевики ХАМАС захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 14 месяцев. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241215/iran-1989347896.html

https://ria.ru/20241217/konflikt-1915630213.html

сектор газа

израиль

палестина

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сектор газа, израиль, в мире, палестина, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху