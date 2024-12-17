Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters
Reuters: соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписано в ближайшие дни
© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может быть подписано в ближайшие дни, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"Источники сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, будет подписано в ближайшие дни", - говорится в публикации.
Кац оценил нынешнюю ситуацию по сделке с заложниками в Газе
16 декабря, 15:24
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.