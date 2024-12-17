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Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
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17:46 17.12.2024 (обновлено: 17:47 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gaza-1989754166.html
Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters
Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters - РИА Новости, 17.12.2024
Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может быть подписано в ближайшие дни, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:46
2024-12-17T17:47
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может быть подписано в ближайшие дни, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. "Источники сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, будет подписано в ближайшие дни", - говорится в публикации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241216/kats-1989478562.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Соглашение по Газе может быть подписано в ближайшие дни, сообщили Reuters

Reuters: соглашение между Израилем и ХАМАС может быть подписано в ближайшие дни

© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкПоследствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа может быть подписано в ближайшие дни, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"Источники сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, будет подписано в ближайшие дни", - говорится в публикации.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 107 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРоссияМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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