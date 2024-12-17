https://ria.ru/20241217/gaza-1989573280.html

СМИ: делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

СМИ: делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе - РИА Новости, 17.12.2024

СМИ: делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе

Израильская делегация прибыла в понедельник в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, сообщает израильская РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:57

2024-12-17T00:57

2024-12-17T00:57

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. Израильская делегация прибыла в понедельник в столицу Катара Доху для обсуждения прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на источник. "Израильская делегация прибыла в Доху ранее сегодня (в понедельник - ред.) для проведения переговоров по освобождению заложников и прекращению огня в Газе", - сообщает издание. По данным источника, в составе делегации присутствуют представители армии, спецслужбы "Шин Бет" и разведслужбы "Моссад". Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, на текущий момент в центре переговоров достижение согласия между Израилем и палестинским движением "ХАМАС" по сделке, предложенной действующим президентом США Джо Байденом 31 мая 2024 года. Как в пятницу сообщил РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф, переговоры по Газе приобрели большой темп, заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до вступления Трампа в должность. Президент США Джо Байден в конце мая озвучил план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение порядка 40 живых и погибших заложников. Несколько раундов переговоров по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников за последний год зашли в тупик. Сторонам не удалось продлить соглашение, достигнутое в конце ноября 2023 года, в соответствии с которым 105 заложников были освобождены в результате недельного перемирия. Израиль считает, что 96 из 251 заложника, похищенного 7 октября прошлого года, все еще находятся в Газе.

https://ria.ru/20241216/kats-1989478562.html

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в мире, доха, израиль, сша, джо байден, хамас, моссад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024