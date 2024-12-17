https://ria.ru/20241217/frantsiya-1989761662.html

Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни

Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни - РИА Новости, 17.12.2024

Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни

Назначенный в пятницу главой кабмина Франции Франсуа Байру пообещал сформировать правительство страны в ближайшие дни. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:58

2024-12-17T17:58

2024-12-17T18:32

в мире

франция

франсуа байру

эммануэль макрон

мишель барнье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989070192_0:59:2920:1702_1920x0_80_0_0_9b3d0104756880ca70f7237849d58dca.jpg

ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Назначенный в пятницу главой кабмина Франции Франсуа Байру пообещал сформировать правительство страны в ближайшие дни. "Я надеюсь, что мы сможем сформировать правительство в ближайшие дни. Я надеюсь, что мы найдем пути взаимопонимания с ответственными выборными должностными лицами в Нацсобрании", - заявил Байру, отвечая на вопросы депутатов в нижней палате парламента. Трансляция заседания ведется на официальном сайте госоргана. Он пообещал "не оставить ни одну проблему без ответа", отметив, что "понял стоящие перед ним вызовы". Он вновь подчеркнул, что Франции предстоит переодеть "гималайские горы трудностей", будь то проблемы с государственными финансами или помощь фермерам, но их "необходимо превзойти". Ранее во вторник Байру был прият президентом Эммануэлем Макроном. Согласно источникам в окружении президента, на котрые ссылается агентство Франс Пресс, Байру намерен предоставить ему список из порядка 25 кандидатов на министерские портфели до конца недели. Байру 14 января намерен изложить основные векторы своей политики перед парламентом. Центрист Байру в возрасте 73 лет был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.

https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html

https://ria.ru/20241215/makron-1989307183.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье