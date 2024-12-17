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Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни - РИА Новости, 17.12.2024
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17:58 17.12.2024 (обновлено: 18:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/frantsiya-1989761662.html
Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни
Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни - РИА Новости, 17.12.2024
Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни
Назначенный в пятницу главой кабмина Франции Франсуа Байру пообещал сформировать правительство страны в ближайшие дни. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:58
2024-12-17T18:32
в мире
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
мишель барнье
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ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Назначенный в пятницу главой кабмина Франции Франсуа Байру пообещал сформировать правительство страны в ближайшие дни. "Я надеюсь, что мы сможем сформировать правительство в ближайшие дни. Я надеюсь, что мы найдем пути взаимопонимания с ответственными выборными должностными лицами в Нацсобрании", - заявил Байру, отвечая на вопросы депутатов в нижней палате парламента. Трансляция заседания ведется на официальном сайте госоргана. Он пообещал "не оставить ни одну проблему без ответа", отметив, что "понял стоящие перед ним вызовы". Он вновь подчеркнул, что Франции предстоит переодеть "гималайские горы трудностей", будь то проблемы с государственными финансами или помощь фермерам, но их "необходимо превзойти". Ранее во вторник Байру был прият президентом Эммануэлем Макроном. Согласно источникам в окружении президента, на котрые ссылается агентство Франс Пресс, Байру намерен предоставить ему список из порядка 25 кандидатов на министерские портфели до конца недели. Байру 14 января намерен изложить основные векторы своей политики перед парламентом. Центрист Байру в возрасте 73 лет был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.
https://ria.ru/20241214/makron-1989232956.html
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в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни

Премьер Байру пообещал сформировать правительство Франции в ближайшие дни

© AP Photo / Caroline BlumbergФранцузский политик Франсуа Байру
Французский политик Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Caroline Blumberg
Французский политик Франсуа Байру. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. Назначенный в пятницу главой кабмина Франции Франсуа Байру пообещал сформировать правительство страны в ближайшие дни.
"Я надеюсь, что мы сможем сформировать правительство в ближайшие дни. Я надеюсь, что мы найдем пути взаимопонимания с ответственными выборными должностными лицами в Нацсобрании", - заявил Байру, отвечая на вопросы депутатов в нижней палате парламента.
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Трансляция заседания ведется на официальном сайте госоргана.
Он пообещал "не оставить ни одну проблему без ответа", отметив, что "понял стоящие перед ним вызовы". Он вновь подчеркнул, что Франции предстоит переодеть "гималайские горы трудностей", будь то проблемы с государственными финансами или помощь фермерам, но их "необходимо превзойти".
Ранее во вторник Байру был прият президентом Эммануэлем Макроном. Согласно источникам в окружении президента, на котрые ссылается агентство Франс Пресс, Байру намерен предоставить ему список из порядка 25 кандидатов на министерские портфели до конца недели.
Байру 14 января намерен изложить основные векторы своей политики перед парламентом.
Центрист Байру в возрасте 73 лет был назначен новым главой кабмина в пятницу. Он сменил на этом посту республиканца Мишеля Барнье, чьё правительство проработало всего три месяца из-за вынесенного вотума недоверия, за который проголосовали как правые, так и левые партии.
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