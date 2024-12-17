https://ria.ru/20241217/fedorischev-1989782802.html

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по промышленности - РИА Новости, 17.12.2024

Самарский губернатор провел заседание комиссии Госсовета по промышленности

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел по ВКС заседание президиума комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", на котором участники... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:45

2024-12-17T19:45

2024-12-17T19:45

россия

самарская область

вячеслав федорищев

андрей иванов

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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел по ВКС заседание президиума комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", на котором участники обсудили нацпроект "Беспилотные авиационные системы", поддержку автопрома и другие вопросы, сообщила пресс-служба правительства региона. "Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в формате ВКС заседание президиума комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность". Первый вопрос повестки - рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Беспилотные авиационные системы" и входящих в его состав федеральных проектов. Ранее в рамках заседания рабочих групп комиссии при рассмотрении данного нацпроекта отмечалось значительное сокращение финансирования", - говорится в сообщении правительства области. Федорищев, который возглавляет профильную комиссию Госсовета РФ, отметил, что необходимо искать внебюджетные источники финансирования указанного нацпроекта. "Надо пробовать замещать внебюджетными средствами, чтобы целей, поставленных президентом, достигать, и при этом в условиях ограничения бюджета показывать хорошую работу... Так как отрасль одна из самых перспективных, и с точки зрения экономики она "летает", необходимо посмотреть на возможность привлечения инструментов такого "народного" финансирования, инструментов по оперативному инвестиционному финансированию средними и крупными компаниями", - отметил губернатор Самарской области. С докладами по этому вопросу выступили начальник Управления беспилотных систем и робототехники минпромторга России Алексей Сердюк, замдиректора Департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Андрей Иванов и гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко. Среди предложений озвучена необходимость встраивать беспилотники в гражданское направление, развивать и усиливать отечественное программное обеспечение. Предложения детально проработают и озвучат на последующих заседаниях президиума комиссии Госсовета по промышленности. На заседании также рассмотрели доклад минпромторга России по дополнительным мерам поддержки автопрома для развития предприятий автомобилестроения. Вместе с руководителями ключевых автопроизводителей были рассмотрены предложения по поддержке отрасли. Участники обратили внимание на необходимость введения нетарифных мер защиты отечественных производителей, возросшие расходы на обслуживание кредитного портфеля в новых макроэкономических условиях, а также предложения по стимулированию спроса в гражданском секторе. По итогам обсуждения и дальнейшей проработки планируется сформировать перечень предложений, который будет направлен для рассмотрения в профильное министерство, в том числе в части необходимости докапитализации институтов развития, управлению действующим портфелем обязательств и поддержке лизинговых программ.

https://ria.ru/20241217/fedorischev-1989777145.html

https://ria.ru/20241216/tekhnopark-1989557707.html

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россия, самарская область, вячеслав федорищев, андрей иванов