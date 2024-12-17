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Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии - РИА Новости, 17.12.2024
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19:18 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/fedorischev-1989777145.html
Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии
Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии - РИА Новости, 17.12.2024
Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщила... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:18
2024-12-17T19:18
самарская область
россия
вячеслав федорищев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Сегодня в региональном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении правительства региона. Федорищев отметил, что ряд факторов - террористические угрозы в период СВО, обострение ситуации в Сирии, где активизировались террористы - требуют от всех повышенной бдительности. В таких условиях важно принять исчерпывающие меры для безопасности жителей в период новогодних праздников, добавил глава региона. "В период праздничных дней необходимо увеличить плотность нарядов полиции и максимально приблизить их к местам массового пребывания граждан. Кроме того, следует усилить следственно-оперативные группы в целях незамедлительного реагирования на сообщения о правонарушениях, а также на осложнение оперативной обстановки", - сказал Федорищев. К обеспечению правопорядка и безопасности граждан целесообразно привлечь сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций, а также членов казачьих обществ и добровольных народных дружин. Перед оперативными группами в муниципалитетах поставили задачу оценить готовность сил и средств, привлекаемых к первоочередным мерам по пресечению терактов. Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, касался эффективности принимаемых мер по антитеррористической защите объектов ТЭК региона. Также участники комиссии и оперштаба рассмотрели результаты исполнения в этому году мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024 – 2028 годы, а также план работы антитеррористической комиссии в Самарской области на 2025 год.
https://ria.ru/20241216/tekhnopark-1989557707.html
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самарская область, россия, вячеслав федорищев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии

Губернатор Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в региональном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении правительства региона.
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Федорищев отметил, что ряд факторов - террористические угрозы в период СВО, обострение ситуации в Сирии, где активизировались террористы - требуют от всех повышенной бдительности. В таких условиях важно принять исчерпывающие меры для безопасности жителей в период новогодних праздников, добавил глава региона.
"В период праздничных дней необходимо увеличить плотность нарядов полиции и максимально приблизить их к местам массового пребывания граждан. Кроме того, следует усилить следственно-оперативные группы в целях незамедлительного реагирования на сообщения о правонарушениях, а также на осложнение оперативной обстановки", - сказал Федорищев.
К обеспечению правопорядка и безопасности граждан целесообразно привлечь сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций, а также членов казачьих обществ и добровольных народных дружин. Перед оперативными группами в муниципалитетах поставили задачу оценить готовность сил и средств, привлекаемых к первоочередным мерам по пресечению терактов.
Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, касался эффективности принимаемых мер по антитеррористической защите объектов ТЭК региона. Также участники комиссии и оперштаба рассмотрели результаты исполнения в этому году мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024 – 2028 годы, а также план работы антитеррористической комиссии в Самарской области на 2025 год.
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