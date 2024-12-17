Самарский губернатор провел заседание антитеррористической комиссии
Губернатор Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперштаба
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совместное заседание региональных антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в региональном правительстве прошло совместное заседание антитеррористической комиссии Самарской области и оперативного штаба в Самарской области под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы общественной безопасности, безопасности объектов жизненно важной инфраструктуры, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении правительства региона.
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Федорищев отметил, что ряд факторов - террористические угрозы в период СВО, обострение ситуации в Сирии, где активизировались террористы - требуют от всех повышенной бдительности. В таких условиях важно принять исчерпывающие меры для безопасности жителей в период новогодних праздников, добавил глава региона.
"В период праздничных дней необходимо увеличить плотность нарядов полиции и максимально приблизить их к местам массового пребывания граждан. Кроме того, следует усилить следственно-оперативные группы в целях незамедлительного реагирования на сообщения о правонарушениях, а также на осложнение оперативной обстановки", - сказал Федорищев.
К обеспечению правопорядка и безопасности граждан целесообразно привлечь сотрудников Росгвардии, частных охранных организаций, а также членов казачьих обществ и добровольных народных дружин. Перед оперативными группами в муниципалитетах поставили задачу оценить готовность сил и средств, привлекаемых к первоочередным мерам по пресечению терактов.
Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, касался эффективности принимаемых мер по антитеррористической защите объектов ТЭК региона. Также участники комиссии и оперштаба рассмотрели результаты исполнения в этому году мероприятий, предусмотренных комплексным планом противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024 – 2028 годы, а также план работы антитеррористической комиссии в Самарской области на 2025 год.