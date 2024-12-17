https://ria.ru/20241217/elochnye_bazary-1984825973.html

Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева

Елочные базары в Москве 2024: где купить елку, когда откроются, адреса, цены

Елочные базары в Москве-2024: где откроются, цены и советы по выбору дерева

Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников будет открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:20

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Елка – неизменный атрибут Нового года. Елочный базар в преддверии новогодних праздников будет открыт в каждом административном округе Москвы. Когда начнут свою работу торговые точки в столице России в 2024 году, сколько стоят елки и сосны, как правильно выбрать зеленую красавицу, – в материале РИА Новости. Елочные базары в МосквеНастоящую лесную красавицу с запахом хвои и смолы можно приобрести на елочных базарах Москвы, где предложены разные виды деревьев.Когда открываютсяПродажа живых елей традиционно стартует непосредственно перед новогодними праздниками: 20 декабря, а в некоторых частях столицы елочные базары начнут работу раньше – с 15 декабря и закроются только в канун наступающего 2025 года.Адреса елочных базаров МосквыПосетить елочный базар в преддверии Нового года можно будет в каждом административном округе Москвы. Конкретные даты и точные локации будут известны позже. Информация появится на официальном сайте Москомархитектуры. Все торговые точки ежегодно оформляют в одном стиле и размещают в непосредственной близости к транспортным развязкам, чтобы обеспечить удобство доставки деревьев. Ориентировочное время работы – с 10 утра до 22 часов вечера.Восточный округНа востоке столицы в декабре елочные базары начнут свою работу во всех районах ВАО: на Перовской улице и Уральской, Зеленом проспекте, Миллионной, Саянской и Первомайской улицах, на Сокольническом валу, а также на Семеновской площади, улице Просторной, на Сиреневом бульваре и Новокосинской улице.Западный округПриобрести зеленую красавицу жители Западного административного округа смогут в торговых точках на Мичуринском проспекте, Осеннем бульваре в Крылатском и на Никулинской улице.Северный округЕлочные базары на севере Москвы откроются практически во всех районах округа: на Бескудниковском бульваре, Ленинградском проспекте, на Ангарской, Беломорской и Фестивальной улицах. Торговые точки также планируется открыть на Волоколамском шоссе, в Красностуденческом проезде, на Бутырской, Дегунинской, Дубнинской, Коптевской, Михалковской улицах.Северо-Восточный округКупить елку или сосну в районах СВАО Москвы можно будет на улицах Бажова, Изумрудной, Летчика Бабушкина, Бочкова, на проспекте Мира. Кроме того, планируется, что торговые точки по реализации елок на Новый год будут работать в Бибирево на улице Лескова, в Отрадном на улице Хачатуряна, Снежной и Череповецкой улицах, в Ясном проезде, на ул. Кашенкин Луг.Северо-Западный округНа северо-западе Москвы точки продаж хвойных деревьев разместят на улицах Планерной и Таллинской, в Тушино, Строгино, на ул. Маршала Катукова.Центральный округПродажи елок в Центральном округе стартуют в конце декабря на Верхней Красносельской улице, на Тишинской площади и Земляном валу, на улице Шаболовка, а также на 1-й Дубровской и на Олимпийском проспекте.Южный округВ Южном административном округе Москвы елочные базары расположатся в разных его районах: на улицах Братеевская, Бирюлевская, Домодедовская, Коломенская, Липецкая, Луганская, Мусы Джалиля, Шипиловском проезде, Ясеневой улице, на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре, Севастопольском и Пролетарском проспекте, Ореховом бульваре и на Серпуховском Валу.Юго-Восточный округВ Юго-Восточном административном округе елки можно будет приобрести по Рязанскому проспекту, на Авиамоторной и Зеленодольской улицах, а также на улице Юных Ленинцев.Юго-Западный округСовершить покупку новогодней ели или сосны в Юго-Западном округе столицы можно в нескольких местах: на Азовской улице, Болотниковской, Бунинской аллее, улицах Голубинская, Косыгина, по адресам Ломоносовский и Ленинский проспект, на Литовском бульваре, Нахимовском проспекте, на Молодежной улице, Профсоюзной и Скобелевской, в Теплом Стане, на ул. Новаторов и проспекте 60-летия Октября.Елки с доставкой на домЧтобы создать атмосферу новогоднего волшебства, можно купить живую елку в Москве не выходя из дома. Многие компании предлагают приобрести хвойные деревья разной высоты и видов с доставкой на дом. Кроме того, выбрать онлайн можно не только елку, но и украшения, все привезут и помогут с установкой. Конечно, в этом случае ценник будет дороже, но зато это значительная экономия времени.ЦеныСтоимость на хвойные деревья в этом году вырастет, цена зависит от вида и габаритов. В среднем ценник на ели от 1500 рублей за погонный метр, а вот импортной пихты – до 10 000 рублей за метр. Так, цена полутораметровой ёлки с четырьмя-пятью ярусами веток обойдется примерно в 2000 рублей, сосны – от 4000 рублей, датской елки – от 7000 рублей.Советы по выбору и уходу за елкойПокупать живую ель следует не ранее 20 декабря, чтобы она радовала до Рождества. При покупке хвойного дерева нужно:Важно не только правильно выбрать, но и транспортировать новогоднюю ель и обеспечить дереву достаточное увлажнение, чтобы продлить срок жизни. Устанавливать срезанную ель или сосну рекомендуется в емкость с песком и водой. Можно использовать и подготовленный почвогрунт, в который при необходимости вносят удобрения и даже специальные составы, замедляющие опадение хвои.

https://ria.ru/20241217/novyy-god-1987118001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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