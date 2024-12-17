https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989581142.html

Житель Дзержинска рассказал о расстреле жителей города солдатами ВСУ

Житель Дзержинска рассказал о расстреле жителей города солдатами ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024

Житель Дзержинска рассказал о расстреле жителей города солдатами ВСУ

Боевики ВСУ в Дзержинске стреляли в гражданских как в тире, рассказал РИА Новости пострадавший житель Богдан Ч., которому удалось спастись. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:04

2024-12-17T04:04

2024-12-17T07:40

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ в Дзержинске стреляли в гражданских как в тире, рассказал РИА Новости пострадавший житель Богдан Ч., которому удалось спастись.Богдан Ч. с семьей жил в пригороде Дзержинска, у них было свое хозяйство и магазин. С приближением линии фронта они бесплатно раздавали односельчанам продукты, пока к ним в дом не пришли военнослужащие ВСУ."Украинские военные пришли к нам домой, там, где мы находились, взяли, связали моих родителей, мать и отца. И хотели их расстрелять, если найдут какие-нибудь связи или какие-нибудь российские номера в телефонах. После чего они отошли ловить связь, мы сбежали от них, потому что испугались за нашу жизнь, потому что мы общались с нашими родственниками, которые находятся здесь (в России)", — рассказал собеседник. После этого боевики подожгли все имущество семьи, пока Богдан прятался с родными в подвале."После того, как мы сбежали, украинские военные подожгли наш дом, подожгли магазин, подожгли каждую технику, каждую машину, они ходили и поджигали. Все автомобили и всю технику сожгли. На момент, когда подожгли дом, мы перебежали в соседний подвал, который находился в метрах ста от этого места", — вспоминает пострадавший. Через двое суток семья решила вернуться и забрать уцелевшие вещи. В этот момент боевики которые разместились рядом в недостроенном здании, открыли огонь по мирным жителям."На момент, когда переносили, украинские военные увидели нас и начали вести огонь. Меня, получается, ранили, я даже изначально не услышал уже очередь автомата. <...> После того, как я упал, они сразу переключились на Артема, который был рядом, на отца, который был, и Илья — возле сарая. <...> Автомат, я думаю, Калашникова, потому что удары были... я по себе чувствую, что удар был хороший, по выстрелам понимали, после чего закидывали с подствольных гранатометов, гранаты кидали, и когда я уже перебежал с момента ранения, они подняли два дрона и пытались в Артема попасть, по нему дронами, но ни разу не попали", — описал произошедшее пострадавший.Раненому удалось вернуться в подвал, пока бойцы ВСУ перезаряжали оружие. Там родители оказали ему первую медицинскую помощь.Как отметил Богдан, это не единственный случай террора мирных жителей со стороны ВСУ."У нас дедушка тоже выходил с соседнего подъезда. Они его застрелили на следующий день после моего ранения. Но они видели, что гражданские. Видели, что женщины тоже выходили. После того, как застрелили соседа, они передали по рации, что минус один гражданский. Саладонников Николай. Отчество не знаю. А жена (Николая) сгорела заживо в доме. Она была маломобильная. Она не могла выйти. Мы знаем отчетливо, что его расстреляли украинцы. Мы слышали. Когда он упал, кряхтел. Выйти помочь не могли, потому что я был ранен и велся огонь постоянно там", — добавил очевидец.Богдан Ч. уверен, что подобные действия ВСУ связаны с ненавистью к жителям ДНР и ЛНР."Они нас расстреливали, убивали, ну и, собственно, кошмарили. Играли в тир. <...> Я думаю, ненависть к народу Донецкой области и Луганской. У нас разные менталитеты и понятия", — объяснил пострадавший. СК России ранее сообщил, что с начала СВО в сотрудничестве с военными и всеми силовыми структурами фиксирует и расследует преступления киевского режима. По данным ведомства, уже возбуждено более 5,7 тысячи уголовных дел в отношении свыше 1,2 тысяч лиц, в их числе военные, наемники и политическое руководство Украины. Из них более 450 человек уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 59 — к пожизненному заключению.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть зафиксированы, а преступники найдены и наказаны.

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https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html

https://ria.ru/20241212/pomosch-1988775826.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)