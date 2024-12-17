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В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024
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13:07 17.12.2024 (обновлено: 13:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/dtp-1989664636.html
В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024
В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский Приангарья, сообщает управление госавтоинспекции... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:07
2024-12-17T13:17
происшествия
иркутская область
toyota corolla
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ИРКУТСК, 17 дек — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский Приангарья, сообщает управление госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области. ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Toyota Corolla произошло в поселке Усть-Ордынский на перекрестке улиц Ватутина и Горького. 23-летний местный житель без водительского удостоверения, двигаясь на иномарке, не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге. В момент ДТП в автобусе находились три пассажира. "С места ДТП в медицинское учреждение госпитализированы пять человек: два пассажира автобуса, двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, а также водитель иномарки. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении. Освидетельствование показало наличие в организме водителя легковушки алкоголя, в два раза превышающего допустимую норму.
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происшествия, иркутская область, toyota corolla
Происшествия, Иркутская область, Toyota Corolla
В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

В поселке Усть-Ордынский пять человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой

© Фото : Госавтоинспекция Иркутской областиМесто столкновения автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский в Приангарье. 17 декабря 2024
Место столкновения автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский в Приангарье. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Иркутской области
Место столкновения автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский в Приангарье. 17 декабря 2024
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ИРКУТСК, 17 дек — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский Приангарья, сообщает управление госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Toyota Corolla произошло в поселке Усть-Ордынский на перекрестке улиц Ватутина и Горького. 23-летний местный житель без водительского удостоверения, двигаясь на иномарке, не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге. В момент ДТП в автобусе находились три пассажира.
«
"С места ДТП в медицинское учреждение госпитализированы пять человек: два пассажира автобуса, двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, а также водитель иномарки. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.
Освидетельствование показало наличие в организме водителя легковушки алкоголя, в два раза превышающего допустимую норму.
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ПроисшествияИркутская областьToyota Corolla
 
 
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