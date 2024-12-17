https://ria.ru/20241217/dtp-1989664636.html

В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.12.2024

В Приангарье автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский Приангарья, сообщает управление госавтоинспекции... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:07

2024-12-17T13:07

2024-12-17T13:17

происшествия

иркутская область

toyota corolla

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ИРКУТСК, 17 дек — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса и иномарки в поселке Усть-Ордынский Приангарья, сообщает управление госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области. ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля Toyota Corolla произошло в поселке Усть-Ордынский на перекрестке улиц Ватутина и Горького. 23-летний местный житель без водительского удостоверения, двигаясь на иномарке, не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге. В момент ДТП в автобусе находились три пассажира. "С места ДТП в медицинское учреждение госпитализированы пять человек: два пассажира автобуса, двое подростков в возрасте 15 и 16 лет, а также водитель иномарки. Водитель автобуса не пострадал", - говорится в сообщении. Освидетельствование показало наличие в организме водителя легковушки алкоголя, в два раза превышающего допустимую норму.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, toyota corolla