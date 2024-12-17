https://ria.ru/20241217/delo-1989624050.html
СК завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Кириллова
СК завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
СК завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Кириллова
Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:45
2024-12-17T10:45
2024-12-17T10:52
происшествия
москва
войска рхбз
игорь кириллов
взрыв на рязанском проспекте в москве
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия расследуется после гибели в Москве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России по Москве по факту гибели в столице двух военнослужащих расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)", - сказала Петренко.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.Подчеркивается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела."Бастрыкину доложено о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России", - добавила она.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989606038.html
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T10:45
true
PT0M46S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, войска рхбз, игорь кириллов, взрыв на рязанском проспекте в москве, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Кириллова
СК завел дело по 3 статьям после гибели в Москве начальника войск РХБЗ Кириллова