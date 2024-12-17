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Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП
Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП - РИА Новости, 17.12.2024
Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что уволил главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за пьяную езду на служебном... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:26
2024-12-17T15:26
2024-12-17T15:26
происшествия
баргузинский район
алексей цыденов
россия
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УЛАН-УДЭ, 17 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что уволил главу Баргузинского района республики Михаила Мишурина за пьяную езду на служебном автомобиле и ДТП. "Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района М.А. Мишуриным. Сел за руль выпивший. Юридически это еще не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял", - написал Цыденов. По словам главы региона, дело этим не закончилось, дальше Мишурин попытался подделать анализы и документы. Однако были подключены полиция, прокуратура, сейчас ведется следствие. "Подписал указ об увольнении А.М. Мишурина по утрате доверия", - подчеркнул Цыденов.
https://ria.ru/20241217/prigovor-1989590326.html
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происшествия, баргузинский район, алексей цыденов, россия, республика бурятия
Происшествия, Баргузинский район, Алексей Цыденов, Россия, Республика Бурятия
Главу района в Бурятии уволили за пьяную езду и ДТП
Глава Бурятии уволил главу Баргузинского района за пьяную езду и ДТП