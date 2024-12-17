https://ria.ru/20241217/bespilotniki-1989736689.html

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 17.12.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белогородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:55

2024-12-17T16:55

2024-12-17T16:58

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белогородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого декабря с 13.30 до 16.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

белгородская область

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, безопасность