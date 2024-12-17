https://ria.ru/20241217/belousov-1989571574.html

Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности - РИА Новости, 17.12.2024

Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:21

2024-12-17T00:21

2024-12-17T00:21

безопасность

россия

андрей белоусов

ракетные войска стратегического назначения

день ракетных войск стратегического назначения

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН, который отмечается 17 декабря. "Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова. Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство. "Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов. Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества. "Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.

https://ria.ru/20240902/rvsn-1969957546.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, ракетные войска стратегического назначения, день ракетных войск стратегического назначения