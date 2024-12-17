Рейтинг@Mail.ru
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/belousov-1989571574.html
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности - РИА Новости, 17.12.2024
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:21
2024-12-17T00:21
безопасность
россия
андрей белоусов
ракетные войска стратегического назначения
день ракетных войск стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977691_405:412:1671:1124_1920x0_80_0_0_d2768fc6c013f0c6e5df4bd5bd0f7abb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН, который отмечается 17 декабря. "Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова. Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство. "Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов. Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества. "Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.
https://ria.ru/20240902/rvsn-1969957546.html
https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977691_523:379:1517:1124_1920x0_80_0_0_0536355421e70dbaf8f186bfb0cbc183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, ракетные войска стратегического назначения, день ракетных войск стратегического назначения
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Ракетные войска стратегического назначения, День Ракетных войск стратегического назначения
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

Глава Минобороны Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны.
Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН, который отмечается 17 декабря.
Гиперзвуковой ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Белоусов рассказал о роли РВСН в обеспечении безопасности страны
2 сентября, 12:31
"Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова.
Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство.
"Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов.
Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества.
"Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.
Президент РФ, верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
РВСН будут переводиться на новые ракетные комплексы, заявил Путин
29 октября, 16:29
 
БезопасностьРоссияАндрей БелоусовРакетные войска стратегического назначенияДень Ракетных войск стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала