https://ria.ru/20241217/belousov-1989571574.html
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности - РИА Новости, 17.12.2024
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:21
2024-12-17T00:21
2024-12-17T00:21
безопасность
россия
андрей белоусов
ракетные войска стратегического назначения
день ракетных войск стратегического назначения
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН, который отмечается 17 декабря. "Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова. Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство. "Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов. Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества. "Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.
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безопасность, россия, андрей белоусов, ракетные войска стратегического назначения, день ракетных войск стратегического назначения
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Ракетные войска стратегического назначения, День Ракетных войск стратегического назначения
Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
Глава Минобороны Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны.
Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН
, который отмечается 17 декабря.
"Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова.
Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство.
"Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов
.
Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества.
"Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.