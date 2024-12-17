https://ria.ru/20241217/bayden-1989711932.html

Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico

Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2024

Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico

Члены команды национальной безопасности и внешнеполитического блока президента США Джо Байдена начали активно искать новые рабочие места в преддверии смены... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:15

2024-12-17T15:15

2024-12-17T15:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Члены команды национальной безопасности и внешнеполитического блока президента США Джо Байдена начали активно искать новые рабочие места в преддверии смены власти и прихода администрации победившего в президентских выборах Дональда Трампа, сообщает газета Politico. "Резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце", - пишет издание. По данным Politico, ситуация на рынке труда в Вашингтоне особенно напряженная. Одной из причин называют значительный отток госслужащих с большим стажем из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств. Многие опасаются второго срока Трампа и его заявлений о намерении "очистить федеральные агентства" от ненужного аппарата. "Многие профессионалы, которые пережили первый срок Трампа, задаются вопросом: "Смогу ли я пережить это снова?", — приводит издание слова одного из сотрудников Госдепартамента. По словам источников, среди самых востребованных направлений для бывших сотрудников Байдена - работа на Капитолийском холме, в комитетах Конгресса или у демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики, несмотря на более низкие зарплаты. "Все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает", - сообщил один из помощников демократов в Конгрессе. По данным газеты, некоторые сотрудники также рассматривают возможности трудоустройства в международных консалтинговых компаниях, таких как WestExec Advisors или Beacon Global Strategies, а также аналитических центрах, где престижными остаются позиции старших научных сотрудников. В то же время, как пишет Politico, похожая борьба идет и среди республиканцев, которые активно конкурируют за ключевые посты в новой администрации Трампа.

https://ria.ru/20241102/amerika-1981585450.html

https://ria.ru/20241210/bayden-1988507465.html

https://ria.ru/20240721/nastroenie-1961061644.html

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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден, politico, государственный департамент сша, министерство обороны сша