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Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2024
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15:15 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/bayden-1989711932.html
Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico
Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico - РИА Новости, 17.12.2024
Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico
Члены команды национальной безопасности и внешнеполитического блока президента США Джо Байдена начали активно искать новые рабочие места в преддверии смены... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:15
2024-12-17T15:15
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Члены команды национальной безопасности и внешнеполитического блока президента США Джо Байдена начали активно искать новые рабочие места в преддверии смены власти и прихода администрации победившего в президентских выборах Дональда Трампа, сообщает газета Politico. "Резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце", - пишет издание. По данным Politico, ситуация на рынке труда в Вашингтоне особенно напряженная. Одной из причин называют значительный отток госслужащих с большим стажем из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств. Многие опасаются второго срока Трампа и его заявлений о намерении "очистить федеральные агентства" от ненужного аппарата. "Многие профессионалы, которые пережили первый срок Трампа, задаются вопросом: "Смогу ли я пережить это снова?", — приводит издание слова одного из сотрудников Госдепартамента. По словам источников, среди самых востребованных направлений для бывших сотрудников Байдена - работа на Капитолийском холме, в комитетах Конгресса или у демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики, несмотря на более низкие зарплаты. "Все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает", - сообщил один из помощников демократов в Конгрессе. По данным газеты, некоторые сотрудники также рассматривают возможности трудоустройства в международных консалтинговых компаниях, таких как WestExec Advisors или Beacon Global Strategies, а также аналитических центрах, где престижными остаются позиции старших научных сотрудников. В то же время, как пишет Politico, похожая борьба идет и среди республиканцев, которые активно конкурируют за ключевые посты в новой администрации Трампа.
https://ria.ru/20241102/amerika-1981585450.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, джо байден, politico, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Джо Байден, Politico, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico

Команда Байдена ищет новые рабочие места перед приходом Трампа

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Члены команды национальной безопасности и внешнеполитического блока президента США Джо Байдена начали активно искать новые рабочие места в преддверии смены власти и прихода администрации победившего в президентских выборах Дональда Трампа, сообщает газета Politico.
"Резюме разлетаются по Вашингтону, пока команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце", - пишет издание.
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По данным Politico, ситуация на рынке труда в Вашингтоне особенно напряженная. Одной из причин называют значительный отток госслужащих с большим стажем из Пентагона, Госдепартамента и других ведомств. Многие опасаются второго срока Трампа и его заявлений о намерении "очистить федеральные агентства" от ненужного аппарата.
"Многие профессионалы, которые пережили первый срок Трампа, задаются вопросом: "Смогу ли я пережить это снова?", — приводит издание слова одного из сотрудников Госдепартамента.
По словам источников, среди самых востребованных направлений для бывших сотрудников Байдена - работа на Капитолийском холме, в комитетах Конгресса или у демократов, занимающихся вопросами обороны и внешней политики, несмотря на более низкие зарплаты.
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"Все готовы согласиться на понижение в должности, потому что рабочих мест не хватает", - сообщил один из помощников демократов в Конгрессе.
По данным газеты, некоторые сотрудники также рассматривают возможности трудоустройства в международных консалтинговых компаниях, таких как WestExec Advisors или Beacon Global Strategies, а также аналитических центрах, где престижными остаются позиции старших научных сотрудников.
В то же время, как пишет Politico, похожая борьба идет и среди республиканцев, которые активно конкурируют за ключевые посты в новой администрации Трампа.
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В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампДжо БайденPoliticoГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
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