https://ria.ru/20241217/avtomobili-1989591152.html
Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили
Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили - РИА Новости, 17.12.2024
Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили
Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:05
2024-12-17T07:05
2024-12-17T07:05
экономика
республика карелия
хабаровский край
вологодская область
ford motor
renault s.a
toyota corolla
renault clio
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и составила 1,04 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась, возглавила Республика Карелия. По сравнению с октябрьскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 12,4% – до 1,04 миллиона рублей", - приводятся в пресс-релизе данные анализа онлайн-сервиса оценки машин "Авто.ру Оценка". В тройку с наиболее подешевевшими такими машинами также вошли Хабаровский край – 1,85 миллиона рублей (минус 6,5%) и Вологодская область – 1,26 миллиона (минус 6,5%). Следом расположились Калужская область и Приморский край, в которых средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6 и 5,7% соответственно, и составила 1,17 и 2,28 миллиона рублей. Лидером по удешевлению среди моделей и единственным китайским автомобилем в первой пятерке стал Geely Atlas Pro, цена на который опустилась на 3,8% и достигла 2,3 миллиона рублей. Далее в рейтинге расположились Ford Ecosport II (1,81 миллиона рублей), Toyota Corolla E210 (2,14 миллиона) и две модели Renault – Arkana (1,78 миллиона рублей) и Megane (704 тысячи рублей). "Эксперты "Авто.ру Оценки" по итогам изучения опубликованных в ноябре объявлений автомобилей не старше 15 лет зафиксировали среднюю стоимость на уровне 2,01 миллиона рублей, что на 0,5% ниже октябрьских значений. По сравнению с началом года средняя цена снизилась на 12% при том, что количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 57%", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html
https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html
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экономика, республика карелия, хабаровский край, вологодская область, ford motor, renault s.a, toyota corolla, renault clio
Экономика, Республика Карелия, Хабаровский край, Вологодская область, Ford Motor, Renault S.A, Toyota Corolla, Renault Clio
Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили
Авто.ру: Карелия стала лидером по снижению средней цены на подержанные машины