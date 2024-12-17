https://ria.ru/20241217/avtomobili-1989591152.html

Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили

Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили - РИА Новости, 17.12.2024

Назван регион-лидер по снижению средней цены на подержанные автомобили

Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:05

2024-12-17T07:05

2024-12-17T07:05

экономика

республика карелия

хабаровский край

вологодская область

ford motor

renault s.a

toyota corolla

renault clio

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Средняя цена на подержанные автомобили, возраст которых не превышает 15 лет, в ноябре снизилась сильнее всего в Карелии – на 12,4% по отношению к октябрю - и составила 1,04 миллиона рублей, сообщила пресс-служба "Авто.ру". "Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам месяца снизилась, возглавила Республика Карелия. По сравнению с октябрьскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 12,4% – до 1,04 миллиона рублей", - приводятся в пресс-релизе данные анализа онлайн-сервиса оценки машин "Авто.ру Оценка". В тройку с наиболее подешевевшими такими машинами также вошли Хабаровский край – 1,85 миллиона рублей (минус 6,5%) и Вологодская область – 1,26 миллиона (минус 6,5%). Следом расположились Калужская область и Приморский край, в которых средняя цена подержанного автомобиля снизилась на 6 и 5,7% соответственно, и составила 1,17 и 2,28 миллиона рублей. Лидером по удешевлению среди моделей и единственным китайским автомобилем в первой пятерке стал Geely Atlas Pro, цена на который опустилась на 3,8% и достигла 2,3 миллиона рублей. Далее в рейтинге расположились Ford Ecosport II (1,81 миллиона рублей), Toyota Corolla E210 (2,14 миллиона) и две модели Renault – Arkana (1,78 миллиона рублей) и Megane (704 тысячи рублей). "Эксперты "Авто.ру Оценки" по итогам изучения опубликованных в ноябре объявлений автомобилей не старше 15 лет зафиксировали среднюю стоимость на уровне 2,01 миллиона рублей, что на 0,5% ниже октябрьских значений. По сравнению с началом года средняя цена снизилась на 12% при том, что количество активных объявлений за 11 месяцев возросло на 57%", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241216/avtomobil-1989348907.html

https://ria.ru/20241209/elka-1988128168.html

республика карелия

хабаровский край

вологодская область

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экономика, республика карелия, хабаровский край, вологодская область, ford motor, renault s.a, toyota corolla, renault clio