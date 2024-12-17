https://ria.ru/20241217/anokhin-1989783234.html
Глава Смоленщины: увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров
Глава Смоленщины: увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров - РИА Новости, 17.12.2024
Глава Смоленщины: увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров
Увеличена поддержка атлетов и их тренеров, которые достигли высоких результатов на международных и российских соревнованиях; за победы и призовые места в них с... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:47
2024-12-17T19:47
2024-12-17T19:47
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличена поддержка атлетов и их тренеров, которые достигли высоких результатов на международных и российских соревнованиях; за победы и призовые места в них с 1 января 2025 года будут повышены размеры денежных выплат от правительства Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Суммы поощрений увеличили более чем вдвое. Так, спортсмены за успехи на соревнованиях, в зависимости от их уровня, будут получать от 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей от региона. Такие же суммы будут полагаться тренерам, подготовивших ребят", - написал Анохин. Кроме того, от пяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей будут получать спортивные наставники за каждого подопечного, ставшего победителем или призером областных чемпионатов и первенств. Увеличатся и стипендии смоленских спортсменов, добившихся высоких результатов. Им будут полагаться ежемесячные выплаты в размере от шести тысяч рублей до 30 тысяч рублей, добавил Анохин. "Победы на всероссийских и международных соревнованиях – это всегда результат тяжелого труда и огромной самоотдачи атлетов и их тренеров. Поэтому такие спортивные успехи должны достойно поощряться. Правительство области продолжит поддерживать наших спортсменов и наставников, добивающихся больших высот", - отметил губернатор.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Глава Смоленщины: увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров
Анохин: в Смоленской области увеличили поддержку атлетов-призеров и их тренеров
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Увеличена поддержка атлетов и их тренеров, которые достигли высоких результатов на международных и российских соревнованиях; за победы и призовые места в них с 1 января 2025 года будут повышены размеры денежных выплат от правительства Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Суммы поощрений увеличили более чем вдвое. Так, спортсмены за успехи на соревнованиях, в зависимости от их уровня, будут получать от 20 тысяч рублей до 200 тысяч рублей от региона. Такие же суммы будут полагаться тренерам, подготовивших ребят", - написал Анохин
.
Кроме того, от пяти тысяч рублей до 15 тысяч рублей будут получать спортивные наставники за каждого подопечного, ставшего победителем или призером областных чемпионатов и первенств. Увеличатся и стипендии смоленских спортсменов, добившихся высоких результатов. Им будут полагаться ежемесячные выплаты в размере от шести тысяч рублей до 30 тысяч рублей, добавил Анохин.
"Победы на всероссийских и международных соревнованиях – это всегда результат тяжелого труда и огромной самоотдачи атлетов и их тренеров. Поэтому такие спортивные успехи должны достойно поощряться. Правительство области продолжит поддерживать наших спортсменов и наставников, добивающихся больших высот", - отметил губернатор.