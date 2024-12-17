В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов
В анапском Витязево создали штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Единый штаб волонтеров организован в анапском поселке Витязево для очистки берега от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в опершатбе Кубани.
"В поселке Витязево организован единый штаб волонтеров. Он расположен на ул. Черноморской, 120б. Туда могут обратиться желающие принять участие в ликвидации нефтяных загрязнений на анапских пляжах. Штаб возобновит работу завтра с 9.00", - говорится в сообщении.
Власти просят волонтеров по возможности иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.