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В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов - РИА Новости, 17.12.2024
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20:37 17.12.2024 (обновлено: 21:07 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/anapa-1989788781.html
В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов
В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов - РИА Новости, 17.12.2024
В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов
Единый штаб волонтеров организован в анапском поселке Витязево для очистки берега от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в опершатбе Кубани. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:37
2024-12-17T21:07
происшествия
керченский пролив
анапа
тамань (станица)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989792912_94:0:947:480_1920x0_80_0_0_806580a2d44d07e056af30297ab01760.jpg
КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Единый штаб волонтеров организован в анапском поселке Витязево для очистки берега от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в опершатбе Кубани. "В поселке Витязево организован единый штаб волонтеров. Он расположен на ул. Черноморской, 120б. Туда могут обратиться желающие принять участие в ликвидации нефтяных загрязнений на анапских пляжах. Штаб возобновит работу завтра с 9.00", - говорится в сообщении. Власти просят волонтеров по возможности иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241217/ptitsy-1989754938.html
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керченский пролив
анапа
тамань (станица)
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происшествия, керченский пролив, анапа, тамань (станица), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Тамань (станица), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе создали единый штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов

В анапском Витязево создали штаб волонтеров для очистки берега от нефтепродуктов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе. 17 декабря 2024
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КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Единый штаб волонтеров организован в анапском поселке Витязево для очистки берега от нефтепродуктов после крушения танкеров, сообщили в опершатбе Кубани.
"В поселке Витязево организован единый штаб волонтеров. Он расположен на ул. Черноморской, 120б. Туда могут обратиться желающие принять участие в ликвидации нефтяных загрязнений на анапских пляжах. Штаб возобновит работу завтра с 9.00", - говорится в сообщении.
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Власти просят волонтеров по возможности иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия инвентаря им обеспечат на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
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ПроисшествияКерченский проливАнапаТамань (станица)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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