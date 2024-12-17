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В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.12.2024
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17:20 17.12.2024 (обновлено: 17:38 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/aktivy-1989743631.html
В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg
В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.12.2024
В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg
Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, выражают озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов, передает агентство... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:20
2024-12-17T17:38
германия
бельгия
люксембург (округ)
евросоюз
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, выражают озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Некоторые страны пытаются возродить обсуждения о том, использовать ли замороженные российские активы более полно... Некоторые другие страны-члены (ЕС - ред.), в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, по-прежнему обеспокоены идеей конфискации", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Бельгия, в частности, напоминает европейским странам, что экономики некоторых государств более подвержены влиянию юридических и финансовых последствий конфискации активов РФ.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html
германия
бельгия
люксембург (округ)
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германия, бельгия, люксембург (округ), евросоюз, россия, сергей лавров
Германия, Бельгия, Люксембург (округ), Евросоюз, Россия, Сергей Лавров
В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg

В ЕС выразили озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, выражают озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Некоторые страны пытаются возродить обсуждения о том, использовать ли замороженные российские активы более полно... Некоторые другие страны-члены (ЕС - ред.), в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, по-прежнему обеспокоены идеей конфискации", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Бельгия, в частности, напоминает европейским странам, что экономики некоторых государств более подвержены влиянию юридических и финансовых последствий конфискации активов РФ.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ГерманияБельгияЛюксембург (округ)ЕвросоюзРоссияСергей Лавров
 
 
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