В ЕС обеспокоены идеей конфискации российских активов, пишет Bloomberg
В ЕС выразили озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, выражают озабоченность из-за обсуждений конфискации российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Некоторые страны пытаются возродить обсуждения о том, использовать ли замороженные российские активы более полно... Некоторые другие страны-члены (ЕС - ред.), в том числе Германия, Бельгия и Люксембург, по-прежнему обеспокоены идеей конфискации", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Бельгия, в частности, напоминает европейским странам, что экономики некоторых государств более подвержены влиянию юридических и финансовых последствий конфискации активов РФ.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.