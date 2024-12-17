https://ria.ru/20241217/aktivy-1989531441.html

"Россия постучит в дверь": в Брюсселе сделали тревожное заявление

"Россия постучит в дверь": в Брюсселе сделали тревожное заявление - РИА Новости, 17.12.2024

"Россия постучит в дверь": в Брюсселе сделали тревожное заявление

США и ЕС кредитуют Украину за счет доходов от замороженных активов России. Есть планы и по конфискации. Но депозитарий Euroclear против: "не хочет нести никакой РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:02

экономика

россия

сша

euroclear

g7

евросоюз

москва

замороженные российские активы

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. США и ЕС кредитуют Украину за счет доходов от замороженных активов России. Есть планы и по конфискации. Но депозитарий Euroclear против: "не хочет нести никакой ответственности" за действия политиков. О том, как американцы собираются подставить союзников, — в материале РИА Новости.С легкой рукиНа счетах бельгийской Euroclear зависли более 200 (из 300) миллиардов евро, принадлежащих Москве.В прошлом году депозитарий заработал на их инвестировании 4,4 миллиарда. За девять месяцев этого — еще 5,15 миллиарда.Минфин США выделил Украине заем на 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на 50 миллиардов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.В Москве назвали это грабежом."Попросту говоря, "Семерка" крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы", — высказались в МИД."Предъявит нам"В Euroclear забеспокоились. Депозитарий не должен нести ответственность, если ЕС решит конфисковать активы в пользу Украины, заявила глава бельгийской расчетно-клиринговой системы Валери Урбен в интервью Bloomberg."Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, а через пару лет приходит Россия и стучится в дверь с требованием вернуть свои деньги, которых уже нет", — пояснила она.Позиция понятная: депозитарий гарантирует сохранность вверенных средств. И если нарушит это условие, рано или поздно столкнется с исками.Поэтому, подчеркнула Урбен, необходима процедура "передачи обязательств"."В таком случае претензии придется предъявлять органам ЕС, а не самому депозитарию, что минимизирует юридическую уязвимость Euroclear", — уточняет Валерия Молканова из адвокатского бюро "S&K Вертикаль".В Euroclear осознают: санкции не вечные, когда-нибудь их снимут, добавляет адвокат Игорь Апостол. Возникнет вопрос о виновных в хищении этих резервов. Очевидно, депозитарий, действующий не по своей воле, а по принуждению, не имеет никакого желания возмещать ущерб России.Репутационный и финансовый ударEuroclear — один из крупнейших депозитариев, профессиональный участник рынка ценных бумаг. Депонентские отношения с депозитариями всего мира позволяют ему занимать уникальное место в международной финансовой инфраструктуре.В сложившейся ситуации компания рискует понести не только репутационный, но и финансовый ущерб."Euroclear, разумеется, руководствуется в работе регулятивными документами европейских властей. Однако утрата репутации надежного учетного института приведет к значительным убыткам, причем на годы вперед, и власти, конечно, ничего не компенсируют", — указывает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.Такой удар можно и не пережить. Согласно правилам управления рисками, финансовый посредник при подаче к нему исковых требований обязан сформировать резервы на случай потерь, что автоматически сократит капитал. Учитывая размер активов, сумма требований превысит размер капитала компании, а это уже банкротство, подчеркивает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Умоют рукиВ США уходят от ответа на прямые вопросы о конфискации."Могу только вновь сказать о проекте ERA (заем Украине странами G7 с погашением доходами от замороженных активов России. — Прим. ред.). Это уникальный исторический прецедент", — отметил заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).Европа в замешательстве. Как предупредил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X, попытка передать Киеву суверенные активы России чревата непредсказуемыми последствиями."Он (Зеленский. — Прим. ред.) только что потребовал, чтобы ЕС выплатил ему "300 миллиардов замороженных российских активов"! <...> Это означает воровство, войну с Россией и ужасающие ответные меры!" — написал Филиппо.Экономические и правовые риски для ЕС намного выше — большая часть замороженных активов находится на европейских счетах. США же формально не несут за это ответственности, добавляет Молканова.Конфискация обрушит доверие международных инвесторов к европейской правовой системе и евро как резервной валюте. Китай и другие страны начнут выводить свои активы из ЕС, что создаст угрозу экономической стабильности, предупреждали ранее в ЕЦБ. Пострадают евро и вся финансовая система — на это обращают внимание в самом Euroclear.Таким образом, констатируют наблюдатели, ЕС оказался в очень сложном положении. Давление со стороны США усиливается, а претензии от России все равно поступят. Отвечать придется Брюсселю. Вашингтон же, как всегда, минимизирует собственные риски.

https://ria.ru/20241210/konfiskatsiya-1988489211.html

https://ria.ru/20241115/euroclear--1984017081.html

https://ria.ru/20241205/siluanov-1987608988.html

https://ria.ru/20241212/ssha-1988900496.html

https://ria.ru/20241110/zelenskiy-1982887928.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, сша, euroclear, g7, евросоюз, москва, замороженные российские активы