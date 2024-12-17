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"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год - РИА Новости, 17.12.2024

"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии №... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:16

2024-12-17T13:16

2024-12-17T13:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года. География субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений. Рейсы "Аэрофлота", на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году: Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва. Для оформления билета пассажирам необходимы документы: Для льготных категорий граждан доступны следующие направления: Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва, Горно-Алтайск — Москва, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Новосибирск, Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Красноярск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Южно-Сахалинск, Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Красноярск — Благовещенск, Санкт-Петербург — Иркутск, Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург. Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации: Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области: Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург. Для оформления билета пассажирам необходимы документы: При оформлении билетов на сайте "Аэрофлота" на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение пяти дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — семь дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании). При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота" оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота": 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный). Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах. Обращаем особое внимание: Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы