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"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год - РИА Новости, 17.12.2024
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https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989669178.html
"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год - РИА Новости, 17.12.2024
"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии №... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:16
2024-12-17T13:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года. География субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений. Рейсы "Аэрофлота", на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году: Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва. Для оформления билета пассажирам необходимы документы: Для льготных категорий граждан доступны следующие направления: Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва, Горно-Алтайск — Москва, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Новосибирск, Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Красноярск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Южно-Сахалинск, Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Красноярск — Благовещенск, Санкт-Петербург — Иркутск, Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург. Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации: Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области: Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург. Для оформления билета пассажирам необходимы документы: При оформлении билетов на сайте "Аэрофлота" на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение пяти дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — семь дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании). При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота" оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота": 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный). Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах. Обращаем особое внимание: Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года.
География субсидируемых государством перелетов расширяется до 23 направлений. Рейсы "Аэрофлота", на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:
  • Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда.
  • Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.
  • Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда.
  • Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска.
  • Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва.
Для оформления билета пассажирам необходимы документы:
  • Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО.
  • Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребенка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).
Для льготных категорий граждан доступны следующие направления: Владивосток — Москва, Магадан — Москва, Петропавловск-Камчатский — Москва, Хабаровск — Москва, Южно-Сахалинск — Москва, Якутск — Москва, Благовещенск — Москва, Анадырь — Москва, Улан-Удэ — Москва, Горно-Алтайск — Москва, Хабаровск — Магадан, Хабаровск — Новосибирск, Хабаровск — Владивосток, Хабаровск — Красноярск, Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Южно-Сахалинск, Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Красноярск — Благовещенск, Санкт-Петербург — Иркутск, Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург.
Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:
  • в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);
  • инвалиды I группы любого возраста;
  • инвалиды с детства II и III группы;
  • сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;
  • граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области: Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург.
Для оформления билета пассажирам необходимы документы:
  • Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области.
  • Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в Калининградской области по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребёнка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).
  • Для учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области — общегражданский паспорт гражданина РФ и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения ВУЗа Калининградской области установленного образца.
При оформлении билетов на сайте "Аэрофлота" на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение пяти дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — семь дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).
При бронировании билетов через круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота" оформление билетов осуществляется исключительно в офисах собственных продаж авиакомпании. Круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота": 8(800)444-5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).
Также забронировать и оформить льготные билеты можно в уполномоченных агентствах.
Обращаем особое внимание:
  • перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее шести месяцев до даты вылета;
  • действуют ограничения по количеству билетов, которые могут быть оформлены по субсидируемым тарифам в течение года (не более четырех билетов по программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан и не более четырех билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО). К примеру, можно оформить два билета для совершения перелета по выбранному маршруту в направлении туда-обратно, либо четыре билета для перелета в одну сторону.
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