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"Аэрофлот" перевез один млн пассажиров на рейсах Москва-Владивосток

"Аэрофлот" перевез один млн пассажиров на рейсах Москва-Владивосток - РИА Новости, 17.12.2024

"Аэрофлот" перевез один млн пассажиров на рейсах Москва-Владивосток

пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей истории перевезла один миллион пассажиров на рейсах между Москвой и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T13:02

2024-12-17T13:02

2024-12-17T13:11

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МОСКВА, 17 дек - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" впервые в своей истории перевезла один миллион пассажиров на рейсах между Москвой и Владивостоком. Юбилейный путешественник отправился из столицы Приморья сегодня рейсом SU1703. На торжественной церемонии миллионному пассажиру вручили от "Аэрофлота" сертификат на бесплатный перелёт по России на два лица и модель самолета. Также путешественник получил подарки от Международного аэропорта "Владивосток" — пригласительные в бизнес-зал и сувениры. "Мы рады всем гостям! Не напрасно Владивосток входит в топ-10 направлений, которые клиенты "Аэрофлота" выбирают для отдыха в период новогодних каникул. Приморский край прекрасен в любое время года. У нас есть много "козырей": длинный световой день, огромное количество солнца — зимой. Потрясающая природа, уникальная архитектура, интересная гастрономия, разнообразие культурной и спортивной жизни — круглый год. Развитие Приморья как точки туристского притяжения — сейчас это одно из основных направлений работы краевого Правительства. Мы предусматриваем всё больше мер поддержки, занимаемся созданием необходимой инфраструктуры и инвестиционных площадок. Нас поддерживает Президент России Владимир Владимирович Путин. Уверен, что при таком комплексном подходе Приморье продолжит достойно конкурировать на туристическом рынке и будет влюблять в себя все больше соотечественников и иностранцев", - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В свою очередь, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский добавил, что развитие маршрутной сети по дальневосточным направлениям — одна из приоритетных задач Группы "Аэрофлот". "Владивосток традиционно является флагманом нашей программы полётов в пункты ДФО. 15 лет назад, в 2009 году, между Владивостоком и Москвой было перевезено чуть более 260 тысяч человек, а сегодня пассажиропоток на линии впервые в истории "Аэрофлота" превысил миллион. Мы целенаправленно двигались к этому показателю и продолжим дальше работать над улучшением транспортной доступности региона. Благодарю всех пассажиров, которые выбирают Группу "Аэрофлот" для путешествий, и в преддверии Нового года желаю каждому новых комфортных полетов и ярких впечатлений, тёплых воспоминаний и радостных встреч!" - сказал Александровский. Генеральный директор Международного аэропорта "Владивосток" Чмутов Денис сообщил, что регистрация 1 000 000 пассажира — значимое событие и результат эффективной совместной работы авиакомпании и аэропорта в 2024 году. "Мы поздравляем нашего стратегического партнёра — авиакомпанию Аэрофлот с историческим рекордом и продолжим укреплять сотрудничество, чтобы предоставить пассажирам еще больше возможностей для комфортных путешествий", - сказал Чмутов. Владивосток традиционно входит в число пунктов с рекордным пассажиропотоком Группы "Аэрофлот". В летнем расписании авиакомпания ежедневно выполняла до семи рейсов в неделю из Москвы в столицу Приморья. В 2023 году суммарный пассажиропоток Группы "Аэрофлот" по всей маршрутной сети через Владивосток впервые в новейшей истории достиг одного миллиона человек. 17 декабря "Аэрофлот" запустил дополнительные рейсы из Шереметьево во Владивосток с посадкой в Красноярске. С 22 декабря в рамках первого в России договора "мокрого" лизинга на воздушной линии между Москвой и Владивостоком будет летать авиакомпания iFly под кодом SU. Помимо полетов в Москву, в действующем расписании компании Группы "Аэрофлот" выполняют из Владивостока прямые рейсы в Красноярск, Шанхай, Харбин, Санья, Пхукет, Бангкок. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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